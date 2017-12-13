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Суды Происшествия

Один из приставов, которого судят за участие в ОПГ, не смог выйти из-под стражи

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 декабря, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвоката Михаила Тимченко, защищавшего 34-летнего бывшего судебного пристава Александра Коптева, которого обвиняют в получении взятки, мошенничестве и хищении автомобилей.

Месяц назад началось судебное следствие. Фигурантами уголовного дела, кроме Коптева, стали его коллега Диана Шагалеева и уличный торговец Сардор Ниязов.

Защитник отстаивал несогласие с продлением его клиенту меры пресечения - нахождения под стражей - и просил отпустить Коптева хотя бы под домашний арест.

"Моему подзащитному предъявили совершение мошенничества и хищения в составе организованной группы, что отягчает содеянное, - рассказал Тимченко. - Якобы Коптев исполнял указания организатора, передаваемые через Ниязова. Однако никаких доказательств этого в деле не представлено. Тем не менее его держат в камере, в то время как его подельница с аналогичным обвинением находится под подпиской о невыезде".

Обосновывая свою жалобу, адвокат сообщил суду, что мать Коптева перенесла операцию на сердце. Но это не разжалобило федерального судью Андрея Ждановича, и решение суда первой инстанции осталось без изменения.

Напомним, по версии следствия, в апреле 2015 г. Павлов создал ОПГ, куда вовлек знакомых: иностранца Раджабова и Сардора Ниязова. Ниязов же привел двух сестер-приставов Динару Мавлютову и Диану Шагалееву. Вторая позвала в "компанию" коллегу Александра Коптева.

Иногда трое приставов изымали по судебному решению автомобили у должников, якобы в пользу банка. Но в итоге эти машины продавали. Бывало, что приставы просто сообщали подельникам о наличии исполнительного листа на какой-то автомобиль, а те находили машину и забирали ее. Очевидцам же говорили, что машину изымают за долги, и показывали бумаги от приставов. Некоторые автомобили просто исчезали без судебных документов. За год было украдено не меньше десятка автомобилей.

Во время следствия Шагалеева и Мавлютова полностью признали вину. Дело Мавлютовой выделено в отдельное производство и направлено в суд Самарского района. Коптев признал вину частично.

Предполагаемого организатора ОПГ Павлова нашли убитым. Правоохранители подозревают в причастности к его смерти Раджабова и Ниязова. Их разыскивают. На одно из заседаний суда приходили родственники Павлова. С их слов, Ниязов показывал, где спрятано тело убитого.

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