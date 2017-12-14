Апелляция подтвердила выводы ФАС РФ о наличии ценового сговора между "Фарм СКД" и "Новофарм"

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение ФАС России, которая ранее признала картельный сговор между самарскими ООО "Фарм СКД" и ОАО "Новофарм", пишет "КоммерсантЪ". По мнению ФАС России, компании создавали видимость конкуренции при проведении аукционов на поставку лекарств для медучреждений на сумму свыше 400 млн руб., в результате чего были привлечены к административной ответственности на 90 млн рублей.
В марте 2016 г. антимонопольщики по заявлению активистов "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) возбудили дело в отношении четырех компаний: "Фарм СКД", "Симбирск фарм", "Новофарм" и "Мединторг" по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "О защите конкуренции". "В результате торгов, которые были проведены бюджетными учреждениями в 2014 г. и в начале 2015 г., лекарственные препараты поставлялись в регион по завышенным ценам", — цитирует пресс-служба народного фронта координатора проекта ОНФ "За честные закупки" в Самарской области Вадима Нуждина.
В декабре 2016 г. антимонопольная служба признала наличие картельного сговора между "Фарм СКД" и "Новофармом". По информации пресс-службы ведомства, компании приняли участие более чем в 400 аукционах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания на общую сумму свыше 400 млн руб. в пяти регионах страны. "Аукционы завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта и при отсутствии конкурентной борьбы", — говорится в сообщении ФАС России. "Симбирск фарм" и "Мединторг" из дела были исключены, по какой причине, в антимонопольной службе не уточняли.
Решение ФАС России о привлечении ООО "Фарм СКД" и ОАО "Новофарм" к административной ответственности компании обжаловала сначала в Арбитражном суде Москвы, затем в Девятом арбитражном апелляционном суде. "История получила свое логическое завершение, и участники картельного сговора были наказаны", — прокомментировал решение апелляции начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. По результатам анализа электронных аукционов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, состоявшихся в течение 2015–2017 гг., антимонопольная служба выявила картели в 82 регионах страны. "Признаки картелей обнаружены при проведении более 6 тыс. аукционов. Общая сумма их начальных цен составила более 23,2 млрд руб.", — цитирует господина Тенишева пресс-служба ФАС России.
По данным антимонопольной службы, ООО "Фарм СКД" входит в десятку крупнейших поставщиков лекарств для борьбы с ВИЧ, лечения инфекционного гепатита B и С, а также препаратов для онкобольных. Генеральный директор компании Евгений Литвишков вчера сообщил "Ъ", что в "Фарм СКД" не согласны с решением Девятого арбитражного апелляционного суда и намерены обжаловать его в кассации. "Фарм СКД" и "Новофарм" не создавали видимости конкуренции, так как аффилированы друг другу. "Новофарм" принадлежит "Фарм СКД". ФЗ 135 прямо говорит о невозможности заключения картельного сговора между аффилированными лицами. Но по закону должно быть 51% владения. В данном случае аффилированность не прямая, а косвенная, что и является предметом судебного разбирательства", — объяснил Литвишков.
В "Фарм СКД" также отметили, что в ходе рассмотрения административного дела фактов поставок лекарств и медицинских изделий по завышенным ценам установлено не было. "ФАС России собрала протоколы согласования цен по всем 400 конкурсам и не выявила ни одного нарушения в области ценообразования. Заявления (ОНФ. — "Ъ") носят клеветнический характер и наносят ущерб репутации как нашей компании, так и организации, которую представляют общественники, так как материалы дела были переданы в ОНФ, но, видимо, их прочли невнимательно", — заявили в компании.
Кроме того, по словам Литвишкова, решение ФАС о начислении штрафа "не имеет отношения к решению Девятого арбитражного аппеляционного суда": "Никто в настоящий момент к административной ответственности не привлечен. Это клевета. Решение комиссии ФАС не вступило в законную силу, так как в ноябре нами был подан иск в Арбитражный суд Самарской области, следующее заседание по которому состоится 28 декабря".
Эксперты не исключают того, что сумма штрафа может быть уменьшена, но в целом отменить решение ФАС, по их мнению, будет сложно. "Как правило, заключение о наличии сговора выносится на основании тщательного анализа данных, таким образом, на практике случаи, когда участникам торгов удается добиться положительного результата, единичны", — рассуждает юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!