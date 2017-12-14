Апелляция подтвердила выводы ФАС РФ о наличии ценового сговора между "Фарм СКД" и "Новофарм"

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение ФАС России, которая ранее признала картельный сговор между самарскими ООО "Фарм СКД" и ОАО "Новофарм", пишет "КоммерсантЪ". По мнению ФАС России, компании создавали видимость конкуренции при проведении аукционов на поставку лекарств для мед­учреждений на сумму свыше 400 млн руб., в результате чего были привлечены к административной ответственности на 90 млн рублей.

В марте 2016 г. антимонопольщики по заявлению активистов "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) возбудили дело в отношении четырех компаний: "Фарм СКД", "Симбирск фарм", "Новофарм" и "Мединторг" по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "О защите конкуренции". "В результате торгов, которые были проведены бюджетными учреждениями в 2014 г. и в начале 2015 г., лекарственные препараты поставлялись в регион по завышенным ценам", — цитирует пресс-служба народного фронта координатора проекта ОНФ "За честные закупки" в Самарской области Вадима Нуждина.

В декабре 2016 г. антимонопольная служба признала наличие картельного сговора между "Фарм СКД" и "Новофармом". По информации пресс-службы ведомства, компании приняли участие более чем в 400 аукционах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания на общую сумму свыше 400 млн руб. в пяти регионах страны. "Аукционы завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта и при отсутствии конкурентной борьбы", — говорится в сообщении ФАС России. "Симбирск фарм" и "Мединторг" из дела были исключены, по какой причине, в антимонопольной службе не уточняли.

Решение ФАС России о привлечении ООО "Фарм СКД" и ОАО "Новофарм" к административной ответственности компании обжаловала сначала в Арбитражном суде Москвы, затем в Девятом арбитражном апелляционном суде. "История получила свое логическое завершение, и участники картельного сговора были наказаны", — прокомментировал решение апелляции начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. По результатам анализа электронных аукционов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, состоявшихся в течение 2015–2017 гг., антимонопольная служба выявила картели в 82 регионах страны. "Признаки картелей обнаружены при проведении более 6 тыс. аукционов. Общая сумма их начальных цен составила более 23,2 млрд руб.", — цитирует господина Тенишева пресс-служба ФАС России.

По данным антимонопольной службы, ООО "Фарм СКД" входит в десятку крупнейших поставщиков лекарств для борьбы с ВИЧ, лечения инфекционного гепатита B и С, а также препаратов для онкобольных. Генеральный директор компании Евгений Литвишков вчера сообщил "Ъ", что в "Фарм СКД" не согласны с решением Девятого арбитражного апелляционного суда и намерены обжаловать его в кассации. "Фарм СКД" и "Новофарм" не создавали видимости конкуренции, так как аффилированы друг другу. "Новофарм" принадлежит "Фарм СКД". ФЗ 135 прямо говорит о невозможности заключения картельного сговора между аффилированными лицами. Но по закону должно быть 51% владения. В данном случае аффилированность не прямая, а косвенная, что и является предметом судебного разбирательства", — объяснил Литвишков.

В "Фарм СКД" также отметили, что в ходе рассмотрения административного дела фактов поставок лекарств и медицинских изделий по завышенным ценам установлено не было. "ФАС России собрала протоколы согласования цен по всем 400 конкурсам и не выявила ни одного нарушения в области ценообразования. Заявления (ОНФ. — "Ъ") носят клеветнический характер и наносят ущерб репутации как нашей компании, так и организации, которую представляют общественники, так как материалы дела были переданы в ОНФ, но, видимо, их прочли невнимательно", — заявили в компании.

Кроме того, по словам Литвишкова, решение ФАС о начислении штрафа "не имеет отношения к решению Девятого арбитражного аппеляционного суда": "Никто в настоящий момент к административной ответственности не привлечен. Это клевета. Решение комиссии ФАС не вступило в законную силу, так как в ноябре нами был подан иск в Арбитражный суд Самарской области, следующее заседание по которому состоится 28 декабря".

Эксперты не исключают того, что сумма штрафа может быть уменьшена, но в целом отменить решение ФАС, по их мнению, будет сложно. "Как правило, заключение о наличии сговора выносится на основании тщательного анализа данных, таким образом, на практике случаи, когда участникам торгов удается добиться положительного результата, единичны", — рассуждает юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова.