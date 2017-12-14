В Тольятти мужчина на легковушке сбил насмерть водителя перевернувшейся машины

В среду, 13 декабря, в Тольятти произошло ДТП с участием 24-летнего водителя автомобиля Lada Kalina, который примерно в 21:45 ехал по Обводному шоссе в направлении ул. Новозаводской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
По предварительным данным, в районе 13 км Обводного шоссе он сбил находившегося на проезжей части 31-летнего водителя другого автомобиля, который скончался до прибытия "скорой помощи".
Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как сообщают в тольяттинских соцсетях, погибший мужчина был водителем легкового автомобиля. До трагедии он ехал по Обводному шоссе со стороны с. Тимофеевка в направлении с. Васильевка. В пути его машина якобы наехала на снег, нанесенный на дорогу метелью, потеряла управление, врезалась в отбойник и перевернулась. Водитель вылез из салона, но вскоре попал под другую машину и погиб.
Последние комментарии
Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые