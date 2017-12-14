В Тольятти мужчина на легковушке сбил насмерть водителя перевернувшейся машины

В среду, 13 декабря, в Тольятти произошло ДТП с участием 24-летнего водителя автомобиля Lada Kalina, который примерно в 21:45 ехал по Обводному шоссе в направлении ул. Новозаводской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, в районе 13 км Обводного шоссе он сбил находившегося на проезжей части 31-летнего водителя другого автомобиля, который скончался до прибытия "скорой помощи".

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщают в тольяттинских соцсетях, погибший мужчина был водителем легкового автомобиля. До трагедии он ехал по Обводному шоссе со стороны с. Тимофеевка в направлении с. Васильевка. В пути его машина якобы наехала на снег, нанесенный на дорогу метелью, потеряла управление, врезалась в отбойник и перевернулась. Водитель вылез из салона, но вскоре попал под другую машину и погиб.