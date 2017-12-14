Жителя Самары подозревают в избиении матери

В Самаре силовики возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 63-летней пенсионерки.
Инцидент произошел 2 декабря в квартире на ул. Дальневосточной, 27а. Женщину доставили в больницу с закрытой травмой грудной клетки, переломом ребер и посттравматическим пневмотораксом.
Как сообщает источник в полиции, травмы пострадавшей мог нанести ее 35-летний нетрезвый сын. Предположительно, мужчина поссорился с матерью и избил ее.
По данным правоохранителей, подозреваемый, имеющий судимость за кражу, работал водителем.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?