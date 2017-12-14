Жителя Самары подозревают в избиении матери

В Самаре силовики возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 63-летней пенсионерки.

Инцидент произошел 2 декабря в квартире на ул. Дальневосточной, 27а. Женщину доставили в больницу с закрытой травмой грудной клетки, переломом ребер и посттравматическим пневмотораксом.

Как сообщает источник в полиции, травмы пострадавшей мог нанести ее 35-летний нетрезвый сын. Предположительно, мужчина поссорился с матерью и избил ее.

По данным правоохранителей, подозреваемый, имеющий судимость за кражу, работал водителем.