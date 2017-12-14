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Религия Общество

Распахнула двери рождественская выставка "Благословенная Самара"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 декабря в ВК "Экспо-Волга" открылась самая долгожданная православная выставка "Благословенная Самара". Проект традиционно проходит по благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и при поддержке Самарской Епархии.

В честь открытия выставки состоялся торжественный молебен у центральной святыни - ковчега с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. И в первый день тысячи посетителей смогли прикоснуться к святыне.

В преддверии светлого праздника Рождества Христова свою продукцию представили более чем 200 храмов, монастырей и фермерских хозяйств из России, Украины, Греции, республики Крым, Башкирии, Мордовии, Нижегородской области, Калининграда. Иконы, сувениры, редкие товары - все с теплом, любовью и заботой.

Организаторы подготовили для гостей содержательную, интенсивную деловую программу. Более 75 мероприятий: мастер-классы по самым разнообразным тематикам и ремеслам, встречи с интересными людьми, беседы с православными писателями.

Выставка "Благословенная Самара" открыта для всех с 14 по 20 декабря с 10 до 19 часов. Вход свободный. Все подробности деловой программы - на сайте проекта: http://www.prav-expo.ru.

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Последние комментарии

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Genry Pirat 16 июня 2015 13:41 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 18:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Аполенарий Полуведерников 19 января 2015 09:43 В Самаре отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби

Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((

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