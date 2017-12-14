Распахнула двери рождественская выставка "Благословенная Самара"

14 декабря в ВК "Экспо-Волга" открылась самая долгожданная православная выставка "Благословенная Самара". Проект традиционно проходит по благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и при поддержке Самарской Епархии.
В честь открытия выставки состоялся торжественный молебен у центральной святыни - ковчега с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. И в первый день тысячи посетителей смогли прикоснуться к святыне.
В преддверии светлого праздника Рождества Христова свою продукцию представили более чем 200 храмов, монастырей и фермерских хозяйств из России, Украины, Греции, республики Крым, Башкирии, Мордовии, Нижегородской области, Калининграда. Иконы, сувениры, редкие товары - все с теплом, любовью и заботой.
Организаторы подготовили для гостей содержательную, интенсивную деловую программу. Более 75 мероприятий: мастер-классы по самым разнообразным тематикам и ремеслам, встречи с интересными людьми, беседы с православными писателями.
Выставка "Благословенная Самара" открыта для всех с 14 по 20 декабря с 10 до 19 часов. Вход свободный. Все подробности деловой программы - на сайте проекта: http://www.prav-expo.ru.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((