Распахнула двери рождественская выставка "Благословенная Самара"

14 декабря в ВК "Экспо-Волга" открылась самая долгожданная православная выставка "Благословенная Самара". Проект традиционно проходит по благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и при поддержке Самарской Епархии.

В честь открытия выставки состоялся торжественный молебен у центральной святыни - ковчега с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. И в первый день тысячи посетителей смогли прикоснуться к святыне.

В преддверии светлого праздника Рождества Христова свою продукцию представили более чем 200 храмов, монастырей и фермерских хозяйств из России, Украины, Греции, республики Крым, Башкирии, Мордовии, Нижегородской области, Калининграда. Иконы, сувениры, редкие товары - все с теплом, любовью и заботой.

Организаторы подготовили для гостей содержательную, интенсивную деловую программу. Более 75 мероприятий: мастер-классы по самым разнообразным тематикам и ремеслам, встречи с интересными людьми, беседы с православными писателями.

Выставка "Благословенная Самара" открыта для всех с 14 по 20 декабря с 10 до 19 часов. Вход свободный. Все подробности деловой программы - на сайте проекта: http://www.prav-expo.ru.