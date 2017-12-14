Дмитрий Азаров: "При застройке площади ДКиТ учтут мнение горожан"

В четверг, 14 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров в рамках рабочего визита посетил Тольятти. Один из вопросов на встрече с жителями касался дальнейшей судьбы центральной площади Автозаводского района, которая расположена напротив ДКиТ на ул. Юбилейной.

Напомним, в начале текущего года территорию напротив ДКиТ огородили строительным забором. Участок был передан в аренду СК "Евроальянс". Компания планировала построить здесь крупный гипермаркет.

Однако этот факт вызвал категорический протест со стороны жителей Автограда. Для большинства горожан площадь является знаковым местом, где можно отдохнуть. Также здесь проводились различные праздничные мероприятия.

По поручению Дмитрия Азарова было решено перенести строительство гипермаркета на другую территорию, которую должны предложить городские власти.

"Раз компания учитывает общественное мнение, нужно находить решения, скомпенсировать потери, которые они понесли. Проговорите отдельно все варианты, где сеть гипермаркетов может разместиться. Думаю, здесь можно конструктивно все обсудить", - обратился Дмитрий Азаров к главе города Сергею Анташеву.

По словам градоначальника, в ближайшее время с застройщиками будет обсужден вопрос о предоставлении другого земельного участка.

Сегодня остается открытым вопрос, что сделать с площадью. Одно из предложений - возвести на земельном участке гимнастический спортивный комплекс "Немов-центр". Однако власти Автограда рассматривают еще одну площадку под его строительство - территорию возле Дворца спорта в Автозаводском районе.

Мнения присутствовавших на встрече горожан разделились. Часть людей - не против возведения спорткомплекса на площади. Вторая половина горожан предложила построить "Немов-центр" возле Дворца спорта.

"Это место - знаковое для тольяттинцев. Если люди скажут, что участок должен использоваться под общественное пространство, то мы должны к ним прислушаться. Но если горожане не против строительства гимнастического центра, значит, его нужно возводить, с комплексным благоустройством прилегающей территории", - сказал Дмитрий Азаров. Прозвучало мнение, что центральную площадь района необходимо благоустроить и проводить там культурно-массовые мероприятия.

В ближайшие дни строительный забор будет демонтирован, и жители смогут вновь отдыхать на площади. Более того, граждане предложили подготовить площадь к грядущему Новому году: поставить елку, соорудить ледовый городок и установить экран, где в новогоднюю ночь будут транслироваться поздравления президента страны и главы региона.

В завершение встречи Дмитрий Азаров поручил Сергею Анташеву организовать массовый сбор общественного мнения, который и определит дальнейшую судьбу центральной площади и гимнастического комплекса.