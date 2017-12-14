Злоумышленник вскрыл болгаркой сейф организации в Жигулевске

В Жигулевске задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился руководитель организации, расположенной в пос. Александровское Поле. Как выяснилось, ночью кто-то разбил окно, выставил решетку и проник в здание. С помощью болгарки злоумышленник вскрыл металлический сейф и забрал из него юбилейные монеты и деньги, а также прихватил из помещения ЖК-монитор и источник бесперебойного питания. Общая сумма ущерба составила более 126 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 30-летнего местного жителя. В его доме обнаружили похищенные вещи и часть денег. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.