Злоумышленник вскрыл болгаркой сейф организации в Жигулевске

В Жигулевске задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В полицию обратился руководитель организации, расположенной в пос. Александровское Поле. Как выяснилось, ночью кто-то разбил окно, выставил решетку и проник в здание. С помощью болгарки злоумышленник вскрыл металлический сейф и забрал из него юбилейные монеты и деньги, а также прихватил из помещения ЖК-монитор и источник бесперебойного питания. Общая сумма ущерба составила более 126 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 30-летнего местного жителя. В его доме обнаружили похищенные вещи и часть денег. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?