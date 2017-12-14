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Глава региона: "Для развития Тольятти даны все инструменты"

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров в рамках рабочего визита посетил Тольятти. После встречи с жителями глава региона отвечал на вопросы в прямом эфире телеканала ВАЗ ТВ.

Ведущая - генеральный директор телекомпании "ЛАДА-МЕДИА" Ирина Денисова - задала вопрос о мерах по остановке оттока населения из города и перспективах для работающей молодежи. В частности, она отметила, что за прошлый год Тольятти покинули 2 тыс. человек, в этом году упала рождаемость, молодежь не может найти достойную работу, и спросила, что планируется предпринять, чтобы изменить ситуацию.

"За последние два года было потеряно 35% инвестиций в основной капитал. Это связано в том числе с сокращением рабочих мест. Планируем выбираться из этого капкана", - ответил Дмитрий Азаров.

По данным врио губернатора, три года снижалась численность населения не только в Тольятти, но и в области. "Этот вопрос не был предан огласке и поэтому не анализировался. Ведущие специалисты, в том числе ученые, могли не знать об этом. Крайне важны рабочие места. Рад, что на АвтоВАЗе стабилизировалась численность рабочих. Сокращение, которое планировалось, не происходит. Предприятие набирает обороты, растет выпуск продукции. Многие кадры прошли переподготовку, получили новые компетенции и работают на производстве новых моделей", - рассказывает Дмитрий Азаров.

Тревожит, продолжил глава региона, непростая ситуация по Тольяттиазоту, которая продолжается не один год. В то же время КуйбышевАзот запускает новые проекты, которые инвестиционно измеряются десятками миллиардов рублей. Отметил врио губернатора также развитие ОЭЗ, где увеличивается количество резидентов.

"Для развития Тольятти даны все инструменты. Именно президент в период экономического кризиса принял решения, которые спасли город. Миллиарды рублей были выделены на поддержку ведущего предприятия и города. Сегодня я рад был увидеть энергичных, талантливых, квалифицированных людей, за которыми - будущее Тольятти", - добавил Дмитрий Азаров.

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