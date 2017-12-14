Правительство области выделит Тольятти средства на проектирование новой набережной

Правительство Самарской области в 2018 г. выделит Тольятти средства на проектирование новой набережной. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала ВАЗ ТВ.

Глава региона напомнил, что приводил в порядок набережную в Самаре, когда был мэром, и отметил, что в Тольятти как в крупнейшем городе, не являющемся региональной столицей, должна быть обустроенная набережная. При этом он назвал ошибкой предыдущие попытки проектирования объекта, которыми занималось областное правительство.

"Сегодня, обсуждая проблемы города, мы поняли, что средств на проектирование недостаточно. Мы их добавим. Попытки проектирования уже были, но этим занималось областное правительство. Проектировать же должны здесь, в городе. Здесь лучше знают, что нужно: здесь объект будет эксплуатироваться. Надеюсь, в течение следующего года будет сделан проект, и в 2019 году приступим к работам", - рассказал врио губернатора.

Дмитрий Азаров отметил, что власти попытаются привлечь на реализацию проекта средства из федерального бюджета. "Это во многом зависит от активности людей. В следующем году мы хотим посоветоваться с людьми о том, какие общественные пространства необходимо благоустроить в первую очередь. Не позднее марта проведем опрос по нескольким объектам, и люди сами выберут", - анонсировал он.

Глава региона напомнил, что именно к этому призывает президент: советоваться с людьми, а не сидеть в кабинетах.

Также Дмитрий Азаров предложил вынести на городской референдум вопрос строительства дороги через лес между Центральным и Автозаводским районом - в городе есть и сторонники такой идеи, и противники, и они не могут найти общий язык.