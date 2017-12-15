Денис Кортунов: "Я не упускаю случая сделать что-то, что расширяло бы кругозор"

Денис Кортунов обрел известность как дизайнер сначала за рубежом, и только потом в России. В его послужном списке проекты с компанией Google и Microsoft. В 2010 году по приглашению мэра Самары он принимал участие в развитии проекта "Виртуальное правительство". А спустя 7 лет главный дизайнер компании Acronis стал советником врио губернатора Самарской области в области информационных технологий. С чего начинал Денис Кортунов, будучи студентом СГАУ, и на чем планирует сосредоточиться сейчас, он рассказал Волга Ньюс.

"Борьбы между программистом и дизайнером не было"

- Кем вы хотели стать в выпускных классах школы? Почему захотели поступить именно в СГАУ, а не любой другой инженерный вуз региона?

- Я заинтересовался программированием лет в десять. Тогда я ходил в тольяттинский дворец пионеров, где были классы по программированию. Записаться туда было непросто — помню, мама предприняла для этого немало усилий. У нас была хорошая преподавательница, которая учила программированию на чешских компьютерах "Тесла". Хотя всем ребятам, конечно же, больше хотелось играть, но преподаватели говорили, что сначала надо выполнить задание. Я был честным ребенком — занимался, и только когда оставалось время, играл. Помню, даже написал какую-то свою маленькую компьютерную игру… К окончанию школы я уже был уверен, что моя будущая работа будет связана с информационными технологиями. СГАУ, по моим ощущениям, самый сильный вуз в этом направлении. К тому же мне нравилась Самара, и я хотел жить в этом городе.

- Вы поступили на факультет информатики СГАУ. А когда вы занялись дизайном? И кто в итоге в вас победил — программист или дизайнер?

- Моя специальность называлась "прикладная математика". Мне нравились и программирование, и дизайн. Но не могу сказать, что пришлось выбирать что-то одно. Если раньше программисты и дизайнеры при создании IT-продуктов придерживались каких-то границ, закрепленных функций, то последние пять лет моя работа находится как раз на стыке технологий и дизайна. Ведь современные дизайнеры интерфейсов — это инженеры со знанием принципов дизайна. Так что ни борьбы, ни победы одного над другим не было. Было программирование. А это, прежде всего, четкое понимание, что и для чего ты делаешь и проектирование среды, в которой пользователю было бы удобно и комфортно работать.

- Какие преподаватели в СГАУ оказали на вас влияние?

- Мне повезло с преподавателями. Моим научным руководителем была Татьяна Ивановна Михеева, работающая на кафедре информационных систем и технологий. Мы вместе с ней делали очень интересные научные проекты. Классные преподаватели у нас были по программированию, математическому анализу, линейной алгебре, теории вероятности. Я не был отличником, но преподаватели за меня были спокойны.

"Университет закладывал основу для личностного роста"

- Что самое ценное, на ваш взгляд, дал вам СГАУ?

- Самое ценное в университете для меня среда. Интересные сокурсники, которые делали крутые проекты. Интересные преподаватели, которые приглашали студентов работать с ними. Университет давал не только знания и специальность. Он закладывал основу для личностного роста. Очень много моих однокашников стали либо руководителями, либо владельцами бизнеса, делают сейчас интересные вещи. Самарский университет в этом смысле был и остается одним из самых сильных вузов.

- Какой главный навык вы приобрели в вузе?

- Главный навык, который я приобрел во время учебы, — умение решать проблемы. А также умение собраться и сделать бросок. В студенческие годы интересы у меня были самые разные, и часто весьма далекие от учебы. В сессию надо было наверстывать упущенное, что я и делал, и довольно успешно. Я закончил физико-математическую школу в Тольятти, где программирование и английский были на очень хорошем уровне, видимо, это привело к тому, что в вузе я несколько расслабился. К тому же поступив в СГАУ, я начал жить один, без родителей, за что им благодарен до сих пор, — мне этот опыт очень помог, но тогда такая самостоятельность отразилась на моей дисциплине.

- Уже в университете вы начали работать.

- Да, со второго курса. Сначала лаборантом в классе "Интернет" университета, потом, на третьем курсе, — в компании "Вебзавод", затем в норвежской компании Webmercs. "Вебзавод" — один из первых веб-разработчиков в России. Там работали по-настоящему крутые программисты. По тем временам они делали совершенно невероятные проекты и явно опережали свое время. И я, конечно, больше взял от "Вебзавода", чем дал ему. В компании Webmercs, где был норвежский менеджмент, от меня требовалось делать такие вещи, глубину которых я, может быть, понимаю только теперь. В 2002 году мы вчетвером основали дизайн-агентство "Турбомилк", и оно долгое время было лучшим в своем сегменте.

- Какие компании были вашими заказчиками? Как они узнавали о "Турбомилке"? И почему о вас сначала стало известно за рубежом и только потом в России?

- Это было не сложно, так как у нас в стране такого рынка в начале 2000-х практически не было. Нашими заказчиками стали большие и маленькие компании, агентства, дизайнеры, разработчики из разных стран мира — довольно сильное сообщество. Чтобы выйти на него, мы придумали крутую фишку: создали свой блог и стали рассказывать в нем о кейсах, о деталях процесса по созданию логотипов, в целом о том, над чем мы работаем в "Турбомилке". Тогда блоги только входили в моду. И это сработало. Нам повезло найти своих клиентов, и мы не растерялись.

Наш авторитет вырос после участия в одном очень престижном конкурсе. Одна из крупнейших в мире компаний, которая занимается графическим дизайном — Iconfactory, проводила конкурс дизайна пиктограмм. В 2004 году мой друг и партнер по "Турбомилку" Егор Гилев победил в нем. С тех пор у нас дела пошли в гору, мы стали работать с Icon Factory. А почему нас тогда не знали в России? В то время здесь это никому не было нужно. В высоких технологиях нет привязки к границам, и нам было легко работать со всем миром.

- Вы начали заниматься дизайном в 90-е и 2000-е. Что позволило вам встроиться в мировые тренды в этом направлении. Кто тогда покупал дизайн?

- В 2000-х я начал заниматься дизайном интерфейсов. Это действительно было новым направлением. Нам с партнерами удалось выйти на мировой рынок визуального дизайна. Мы поработали со многими крупными компаниями. Раньше, чтобы заработать, нужно было сделать продукт, которого нет. Это было не так сложно, поскольку рынок был пуст. Затем открытые темы кончились и нужно было делать уже всем известный продукт, но… только лучше. А лучшее — это как раз одно из конкурентных преимуществ дизайна. И тогда вдруг понадобилось много дизайнеров интерфейсов, которых еще не существовало в природе. Мы оказались в этой среде очень вовремя и быстро переключились с создания логотипов на создание визуальных продуктов для программ Windows. У нас были клиенты по всему миру. Нам было по 20 лет, и это было круто… Помню, в те годы мы организовали первый коворкинг в городе еще до того, как они вообще появились в мире. Мы снимали помещение на улице Чапаевской и работали над проектами.

"Мы написали, что новая иконка Google не удалась"

- Вы разрабатывали фавикон для компании Google, сотрудничество с такой компанией было попыткой заявить о себе? Или вы как дизайнер сочли необходимым устранить недоработку коллег?

- За дизайн в Google в 2008 году отвечала Марисса Майер, и она замучила всех своей придирчивостью к качеству. Тогда только появились эти иконки или фавиконы в Сети. А я любил потоптаться на чьем-нибудь дизайне, тем более что мне надо было развивать наш блог, а это была хорошая тема. Мы сели и быстренько написали, что новая иконка Google не удалась. Спустя время, они объявили конкурс на лучшую иконку. Мы естественно приняли в нем участие: нарисовали, написали кейсы, отправили им три варианта и благополучно забыли об этом на 8 лет. А потом появился тот самый фавикон с четырьмя цветами на букве "G".

- Чем вы объясните популярность IT-фестиваля "404", который организовали в 2008 году в Самаре?

- Успех фестиваля "404" объясняется просто. На тот момент в Самарской области никаких других конференций в IT-сфере не было. Мы сделали мероприятие по образу веселых зарубежных IT-конференций: короткие легкие презентации, хорошее место проведения, много развлечений. И это очень привлекало людей. По большому счету, мы делали это мероприятие в первую очередь для себя и были рады, что нашлись люди, которые разделили наши предпочтения.

- Почему вы переехали в Москву, если сейчас в IT-сфере не так важно, где находится рабочее место — в столицах или провинции? Или все-таки важно?

- Когда-то я и сам считал, что для развития бизнеса не важно, где ты живешь. Теперь жалею о том, что потерял из-за этого убеждения много времени. Это очень важно! Неформальные связи, тусовки, возможность найти интересных партнеров, заказчиков — все это работает! Наш "Турбомилк" не смог двигаться дальше в том же направлении без определенной среды.

"Дмитрий Азаров хочет, чтобы в Самаре развивалось IT-сообщество"

- В Самаре вы известны и как общественный деятель: вы развивали сообщество "Самара.ру", взаимодействовали с местной властью, с мэром Дмитрием Азаровым, занимались проектом "виртуальное правительство".

- Так получилось, что в 2010 году на третий день после вступления в должность мэр Самары Дмитрий Азаров принял предложение и пришел на наш фестиваль "404", где и была организована творческая встреча. Формат фестиваля был неформальным, самарская IT-среда произвела на него хорошее впечатление, и он предложил посотрудничать. Плюс раньше блогерская тема была в моде. И мы ее некоторое время развивали, поддерживая интерес к проблемам присутствия власти в Сети и возможностях, которые сулит "электронное" взаимодействие горожан с муниципалитетом.

- Какие задачи вы будете решать теперь уже в качестве общественного советника врио губернатора Самарской области по IT-технологиям?

- Это новый этап сотрудничества. Дмитрий Азаров хочет, чтобы в Самаре развивалось IT-сообщество, IT-индустрия. И надо ускорить ее внедрение. Мне приятно видеть, что происходит в IT-сообществе Казани, Ульяновска. Мне бы хотелось, чтобы и в Самаре пошли такие процессы. И я постараюсь помочь главе региона в этом деле. Мы с ним думаем, каким образом можно сделать в Самаре что-нибудь хорошее для развития IT-среды. Та часть IT-индустрии, которую я хорошо знаю, в участии власти не нуждается: там регулятором служит рынок. А вот точки соприкосновения власти и различных сообществ, вопросы проникновения IT во все сферы жизни общества требуют внимания, осмысления, экспертного взгляда для выработки правильных решений. Это для меня абсолютно новый опыт. Для дизайнера ценно узнавать, как устроена жизнь, и я решил воспользоваться этой возможностью. Я не упускаю случая сделать что-то, что расширяло бы кругозор.

"Нужно увеличить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям"

- В декабре Дмитрий Азаров провел встречу с представителями IT-компаний Самарской области. Какой главный вывод по итогам этой встречи вы для себя сделали?

- После этой встречи мне стало четко понятно, что к вопросам развития IT-сферы, которые мы подняли, глава региона относится очень внимательно и серьезно. У нас состоялся откровенный конструктивный разговор о проблемах отрасли. И первая среди них — кадры. Потребность в квалифицированных кадрах огромна — этот вопрос надо решать комплексно, привлекая к решению задачи вузы региона.

- На этой встрече были названы задачи, которые предполагается решить в ходе совместной работы с IT-компаниями. Координировать работу IT-экспертов и регионального правительства поручено вам. Какие проекты вместе с представителями региональной власти вы намерены реализовать в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

- Сейчас важно продумать стратегию развития IT-индустрии региона и наметить дальнейшие шаги в этом направлении. Начало уже положено: по итогам встречи глава региона дал поручения профильным ведомствам. В них нашли отражения ключевые вопросы отрасли, которые мы продолжим обсуждать в ходе встреч. А пока министерство образования и науки региона должно подготовить предложения в Минобрнауки РФ по увеличению бюджетных мест в самарских вузах по IT-специальностям. Также в ближайшее время должны быть разработаны предложения по увеличению количества IT-специалистов, выпускаемых учреждениями среднего профессионального образования. Должны появиться и предложения по развитию системы обучения детей основам робототехники и программирования.

Также Дмитрий Азаров ждет от нас предложений по проведению в регионе масштабных IT-мероприятий по информационной безопасности, цифровой экономике. Плюс вместе с министерствами и ведомствами региона нам предстоит большая работа по разработке проекта государственной программы "Цифровая экономика Самарской области" с учетом тех инициатив, которые были озвучены в ходе состоявшейся встречи.

Важно, что встречи главы региона с представителями IT-сообщества с 2018 года будут проводиться регулярно. Возможно, на следующей встрече мы обсудим создание IT-парка в Самаре.

"Дизайн должен быть простым и красивым"

- Вы начинали как дизайнер интерфейсов. Сегодня, когда вы работаете в компании Acronis, специализирующейся в области защиты данных в гибридных облачных хранилищах для бизнеса и индивидуальных пользователей, в сферу вашей ответственности попал весь дизайн. Каким должен быть дизайн продуктов компании?

- В нашей команде 15 специалистов, которые занимаются продуктовым дизайном, коммуникациями, брендингом, ивентами. Это интересная работа, мне легко и приятно заниматься этим делом. Дизайн должен быть простым, эффективным, удобным и красивым.

- Если бы вы сегодня выбирали специализацию, на чем бы остановились?

- Я сделал бы тот же выбор. Это очень интересно. На наших глазах рождается будущее, все меняется. Я помню то ощущение в детстве, когда первый раз увидел компьютер. Это буквально перевернуло мое сознание. Сейчас трудно представить, что ты будешь делать через 5 лет, а через 10 — просто невозможно, потому что изменения в IT-сфере стремительны и непредсказуемы.

- Что бы вы пожелали родному вузу?

- Не отставать от прогресса. Использовать самые современные методы обучения, чтобы студенты могли выбирать направления и интересующие их предметы. На мой взгляд, нужна и оценка преподавателей студентами — такая практика есть в западной высшей школе.