Боксер Александр Алексеев приглашает к себе на "Завтрак с чемпионом"

11 лет чемпион мира-2005 по боксу, участник Олимпиады-2004, чемпион Европы в первом тяжелом весе среди профессионалов Александр Алексеев жил, тренировался, выступал, а потом и работал в Германии. Но про Самару не забывал, бывая в ставшем для него родном городе два-три раза в год. Но несколько дней назад один из самых именитых боксеров Самарской области, имеющий опыт выступлений и по любителям, и среди профессионалов, а затем и опыт работы в немецкой компании, вернулся в Самару в совершенно неожиданном качестве. И рассказал об этом в небольшом интервью Волга Ньюс.

- Яркой точкой в твоей любительской карьере стала победа на чемпионате мира среди любителей в 2005 году. Что произошло потом?

- В конце 2005 года я, уже будучи чемпионом мира, Европы и России по боксу, подписал контракт с промоутерской компанией и перешел из олимпийского бокса в профессиональный. Этот контракт я всегда рассматривал как командировку. Она получилась продолжительной - я уезжал из Самары и России на 11 лет. Но все это время я оставался россиянином. И всегда связывал свое будущее только с Россией и с моей малой родиной - Самарской областью. И на протяжении всех этих лет приезжал с семьей два раза на свою родину к близким, родственникам и друзьям.

Сейчас, после завершения активной спортивной деятельности, я решил вернуться в Самару, потому что вижу, как меняется к лучшему обстановка в Самарской губернии.

- Почему так неожиданно?

- "Где родился - там и пригодился", - это про меня. Я хочу весь свой опыт профессионального спортсмена, промоутера, организатора в сфере производства и формирования команды (я окончил университет менеджмента) применить на Родине, потому что здесь мои знания и опыт могут пригодиться. Мои спортивные достижения, образование, реализованные ранее проекты и опыт позволяют жить и работать в разных странах, но я решил вернуться домой и хочу заниматься социально-значимыми проектами, направленными на воспитание подрастающего поколения.

7 декабря уже стартовал в Самаре мой первый медиа-проект - "Завтрак с чемпионом", который размещается на моих аккаунтах в соцсетях. Я приглашаю к себе в гости известных людей - профессионалов не только в спорте, хотя среди них будут и олимпийские чемпионы, чемпионы мира по разным видам единоборств и другим видах спорта.

Но также у меня будут и гости из мира политики, искусств и других областей жизни. И они будут делиться своими самыми интересными рецептами успеха. А добрая порция приготовленных самими участниками "Завтрака с чемпионом" пиццы и кофе делает беседу по-настоящему дружеской и откровенной. И, конечно, здесь много экспромта и сюрпризов. Смотрите выпуски программы на моих аккаунтах в соцсетях.