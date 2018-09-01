СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

ФК "Крылья Советов" не смог заявить французского полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами, но рассчитывает, что футболист пополнит состав команды в ближайшее время, пишет rsport.ria.ru со ссылкой на директора по развитию клуба Александра Шикунова.
Напомним, в конце августа 2018 г. самарский клуб предложил Молло двухлетний контракт.
"Вчера до полуночи сидели и ждали документы от агента Йоана Молло. Нам оставалось лишь нажать на кнопку "заявить", но мы не успели этого сделать. С футболистом была договоренность, мы ему оформили визу, он должен был прилететь в Самару, но в последний момент получились накладки. Молло находится в статусе свободного агента, но возникли проблемы с его бывшим клубом, агенты занимаются этим вопросом, пытаются получить необходимые документы от федерации футбола Катара", — сказал Шикунов по телефону изданию.
"Если все будет в порядке и агенты пришлют нам документы, "Крылья Советов" заявят Молло. Самарские болельщики его любят, он прекрасно играл за команду в прошлый раз, отсюда уходил в "Зенит". Это хороший и качественный футболист", — добавил собеседник агентства.
Последние комментарии
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)