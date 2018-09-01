СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

ФК "Крылья Советов" не смог заявить французского полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами, но рассчитывает, что футболист пополнит состав команды в ближайшее время, пишет rsport.ria.ru со ссылкой на директора по развитию клуба Александра Шикунова.

Напомним, в конце августа 2018 г. самарский клуб предложил Молло двухлетний контракт.

"Вчера до полуночи сидели и ждали документы от агента Йоана Молло. Нам оставалось лишь нажать на кнопку "заявить", но мы не успели этого сделать. С футболистом была договоренность, мы ему оформили визу, он должен был прилететь в Самару, но в последний момент получились накладки. Молло находится в статусе свободного агента, но возникли проблемы с его бывшим клубом, агенты занимаются этим вопросом, пытаются получить необходимые документы от федерации футбола Катара", — сказал Шикунов по телефону изданию.

"Если все будет в порядке и агенты пришлют нам документы, "Крылья Советов" заявят Молло. Самарские болельщики его любят, он прекрасно играл за команду в прошлый раз, отсюда уходил в "Зенит". Это хороший и качественный футболист", — добавил собеседник агентства.