СМИ: Полузащитник Йоан Молло готов вернуться в "Крылья Советов"

Полузащитник Йоан Молло имеет вариант подписания контракта с клубом "Крылья Советов", пишет news.sportbox.ru.

По данным источника, клуб из Самары предлагает футболисту, который ранее уже выступал за "КС", двухлетний контракт.

Полузащитник находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Молло провел шесть матчей за "Фулхэм" в Чемпионшипе, в которых отдал одну результативную передачу.

Напомним, что летом 2017 г. самарский клуб пытался заключить контракт с французским футболистом, но игрок тогда решил остаться в "Зените".