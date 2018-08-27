СМИ: Полузащитник Йоан Молло готов вернуться в "Крылья Советов"

Полузащитник Йоан Молло имеет вариант подписания контракта с клубом "Крылья Советов", пишет news.sportbox.ru.
По данным источника, клуб из Самары предлагает футболисту, который ранее уже выступал за "КС", двухлетний контракт.
Полузащитник находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Молло провел шесть матчей за "Фулхэм" в Чемпионшипе, в которых отдал одну результативную передачу.
Напомним, что летом 2017 г. самарский клуб пытался заключить контракт с французским футболистом, но игрок тогда решил остаться в "Зените".
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.