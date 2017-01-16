"Крылья Советов" заработали на трансфере Йоана Молло 250 тыс. евро

Президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер заявил, что полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло перешел в "Зенит" за 500 тыс. евро. По его словам, 50% от этой суммы получит французский клуб, пишет bombardir.ru.

"От продажи Молло в "Зенит" мы должны получить 50%. Говорилось, что сумма трансфера составит около 3 млн евро. Это неправда. На самом деле сумма составила 500 тысяч. Мы получим половину из них", - сказал Ромейер.

Напомним, 27-летний хавбек подписал контракт с "Зенитом", который рассчитан на 3,5 года.