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Футбол Спорт

"Крылья Советов" заработали на трансфере Йоана Молло 250 тыс. евро

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер заявил, что полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло перешел в "Зенит" за 500 тыс. евро. По его словам, 50% от этой суммы получит французский клуб, пишет bombardir.ru.

"От продажи Молло в "Зенит" мы должны получить 50%. Говорилось, что сумма трансфера составит около 3 млн евро. Это неправда. На самом деле сумма составила 500 тысяч. Мы получим половину из них", - сказал Ромейер.

Напомним, 27-летний хавбек подписал контракт с "Зенитом", который рассчитан на 3,5 года.

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