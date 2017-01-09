"Зенит" может заплатить за Йоана Молло 3 млн евро, пишет sport-express.ru.
Такая сумма отступных прописана в контракте Молло. За эти деньги питерцы и выкупят футболиста. Срок контракта составит 3,5 года, а заработная плата – около 2 миллионов евро в год.
По информации ТАСС, ссылающегося на источник, близкий к самарскому клубу, "Крылья" заработают на трансфере 2,5 млн евро.
Напомним, 9 января Йоан Молло проходит с "Зенитом" медосмотр в Санкт-Петербурге.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет