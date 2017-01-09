"Зенит" может заплатить за Йоана Молло 3 млн евро, пишет sport-express.ru.

Такая сумма отступных прописана в контракте Молло. За эти деньги питерцы и выкупят футболиста. Срок контракта составит 3,5 года, а заработная плата – около 2 миллионов евро в год.

По информации ТАСС, ссылающегося на источник, близкий к самарскому клубу, "Крылья" заработают на трансфере 2,5 млн евро.

Напомним, 9 января Йоан Молло проходит с "Зенитом" медосмотр в Санкт-Петербурге.