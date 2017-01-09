Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло проходит медосмотр в "Зените", пишет sport-express.ru.
Сообщается, что если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с "сине-бело-голубыми" и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.
Напомним, "Зенит" рассматривал Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно.
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков не подтверждал информацию о возможном трансфере француза.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет