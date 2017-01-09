Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло проходит медосмотр в "Зените", пишет sport-express.ru.

Сообщается, что если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с "сине-бело-голубыми" и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.

Напомним, "Зенит" рассматривал Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно.

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков не подтверждал информацию о возможном трансфере француза.