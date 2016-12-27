"Зенит" рассматривает полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно, пишет sport-express.ru.
Сумма трансфера футболиста может составить три миллиона евро.
Глава совета директоров "Крыльев" Дмитрий Шляхтин эту информацию пока не подтверждает и не опровергает.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет