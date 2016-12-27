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Футбол Спорт

"Зенит" рассматривает полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Зенит" рассматривает полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно, пишет sport-express.ru.

Сумма трансфера футболиста может составить три миллиона евро.

Глава совета директоров "Крыльев" Дмитрий Шляхтин эту информацию пока не подтверждает и не опровергает. 

 

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