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Футбол Спорт

Дмитрий Шляхтин: начали искать замену Молло еще в декабре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Футбольный клуб "Крылья Советов" ведет работу по поиску замены французскому полузащитнику Йоану Молло, перешедшему в петербургский "Зенит", пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрия Шляхтина.

Напомним, о переходе Молло было объявлено во вторник, 10 января. По словам Дмитрия Шляхтина, игрока не получилось удержать, поскольку тот сам был заинтересован в смене клуба. "Во- вторых, он у нас получал 600 тыс. евро в год, а "Зенит" будет платить ему 1,5 млн евро. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше", - заявил председателя совета директоров "Крыльев Советов".

"Я не скажу, что Молло был лидером "Крыльев Советов", он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером, — сказал Шляхтин. — Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет".

Сообщалось, что "Крылья Советов" заработают на трансфере француза 2,5 млн евро. "Я не могу назвать точных цифр. У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму", — резюмировал Шляхтин.

 

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