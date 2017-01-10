Йоан Молло подписал контракт с "Зенитом"

Футбольные клубы "Крылья Советов" и санкт-петербургский "Зенит" достигли договоренности о переходе французского полузащитника Йоана Молло, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Напомним, в понедельник, 9 января, футболист прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к со своей новой команде.
За "Крылья Советов" Молло провел 38 матчей в Чемпионатах и Кубке России и забил пять голов. После подписания контракта Йоан Молло попрощался с "Крыльями" и обратился к самарским болельщикам:
"Прежде всего хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу "Крыльям Советов", самарским болельщикам, персоналу клуба. Я оставляю этот клуб, но "Крылья" навсегда останутся в моем сердце".
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет