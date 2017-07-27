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Футбол Спорт

Йоан Молло отказался возвращаться в "Крылья Советов"

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" пытались договориться об аренде полузащитника "Зенита" Йоана Молло, но игрок решил остаться в своей команде, сообщает championat.com со ссылкой на директора самарского клуба Виталия Шашкова.

"Мы давно вели переговоры по аренде Йоана Молло, но у него есть действующий контракт с "Зенитом". Игрок принял решение остаться в команде. Он будет играть за "Зенит-2", а в "Крылья Советов" не перейдет", — сказал Шашков.

Ранее сам Молло сообщил, что новый клуб не ищет и до зимы намерен остаться в "Зените". 28-летний Молло играет за сине-бело-голубых с января 2017 г., куда перешел из "Крыльев Советов".

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