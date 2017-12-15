Екатерина Пузикова: "Я не намерена оставаться оправданной подозреваемой"

Адвокат Андрей Карномазов подал в региональное СУ СК РФ по Самарской области ходатайство о признании Екатерины Пузиковой - вдовы отравленного заместителя управляющего самарским филиалом РСХБ Дмитрия Пузикова - и их несовершеннолетнего сына потерпевшими по делу об убийстве.
"Ходатайство принял заместитель начальника первого отдела по расследованию особо важных дел Руслан Надеждин и сообщил, что оно будет рассмотрено в течение месяца, — рассказал изданию Карномазов. — Сейчас материалы дела затребованы в областной суд в связи с поступлением кассационного представления прокуратуры и кассационной жалобы от потерпевшей стороны".
Напомним, 30 октября после пяти с половиной лет разбирательства 29-летняя самарчанка Екатерина Пузикова была оправдана в убийстве мужа. Это решение апелляционной инстанции тут же вступило в законную силу, и уголовное дело было возвращено на расследование.
"Меня настораживает, что расследование убийства моего мужа передано в тот же следственный отдел, который все эти годы трудился, чтобы посадить меня за решетку, — беспокоится вдова Пузикова. — Но я не намерена оставаться хотя и оправданной, но подозреваемой".
"Вряд ли следствию понравилось наше ходатайство, но моя клиентка имеет право на получение статуса потерпевшей, который даст ей возможность участвовать в расследовании убийства и привлечении истинного преступника к ответственности", — заявил адвокат Василий Гурко.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???