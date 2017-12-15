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Происшествия

Екатерина Пузикова: "Я не намерена оставаться оправданной подозреваемой"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Адвокат Андрей Карномазов подал в региональное СУ СК РФ по Самарской области ходатайство о признании Екатерины Пузиковой - вдовы отравленного заместителя управляющего самарским филиалом РСХБ Дмитрия Пузикова - и их несовершеннолетнего сына потерпевшими по делу об убийстве.

Фото: ФОТО АВТОРА

"Ходатайство принял заместитель начальника первого отдела по расследованию особо важных дел Руслан Надеждин и сообщил, что оно будет рассмотрено в течение месяца, — рассказал изданию Карномазов. — Сейчас материалы дела затребованы в областной суд в связи с поступлением кассационного представления прокуратуры и кассационной жалобы от потерпевшей стороны".

Напомним, 30 октября после пяти с половиной лет разбирательства 29-летняя самарчанка Екатерина Пузикова была оправдана в убийстве мужа. Это решение апелляционной инстанции тут же вступило в законную силу, и уголовное дело было возвращено на расследование.

"Меня настораживает, что расследование убийства моего мужа передано в тот же следственный отдел, который все эти годы трудился, чтобы посадить меня за решетку, — беспокоится вдова Пузикова. — Но я не намерена оставаться хотя и оправданной, но подозреваемой".

"Вряд ли следствию понравилось наше ходатайство, но моя клиентка имеет право на получение статуса потерпевшей, который даст ей возможность участвовать в расследовании убийства и привлечении истинного преступника к ответственности", — заявил адвокат Василий Гурко.

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