Пожилая женщина погибла при пожаре в заброшенном здании в Самаре

В четверг, 14 декабря, в 23:36 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Красногвардейской в Красноглинском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело неэксплуатируемое строение на площади 45 кв. м. Восемь человек с использованием двух единиц техники полностью ликвидировали пожар в 0:46.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что при пожаре погибла 86-летняя женщина.

Обстоятельства гибели женщины устанавливаются. Также выясняются причины пожара и причиненный им ущерб.