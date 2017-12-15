На место главы Самары претендуют индивидуальный предприниматель и советник директора УК

Количество кандидатов на пост главы Самары увеличилось до 22 человек. Заявки на участие в конкурсе подали советник директора ООО "Управляющая компания ОЭК" (УК ОЭК) Антон Алимов и индивидуальный предприниматель Николай Жауров.

ООО "УК ОЭК", по данным ИАС Seldon Basis, специализируется на управлении эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение. Директором и владельцем общества является Наталья Орлова. По итогам 2016 г. выручка компании составила 19,6 млн руб., чистый убыток - 7,8 млн.

Напомним, заявки для участия в конкурсе за пост главы Самары принимает специально созданная для этих целей комиссия до 18 декабря (включительно). Сам конкурс планируется провести 20-22 декабря.