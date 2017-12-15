Уголовное дело экс-директора гимназии №1 направили в суд

Зампрокурора Самарской области Андрей Швецов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу экс-директора самарской гимназии №1 Любови Картамышевой. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Напомним, женщину обвиняют по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По версии следствия, в июне 2017 г. она получила от самарчанки часть взятки - 600 тыс. руб. (от общей суммы 800 тысяч) за зачисление двоих детей в гимназию.

Картамышеву задержали полицейские при получении оставшейся части денег - 200 тыс. рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения.