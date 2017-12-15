Уголовное дело экс-директора гимназии №1 направили в суд

Зампрокурора Самарской области Андрей Швецов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу экс-директора самарской гимназии №1 Любови Картамышевой. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
Напомним, женщину обвиняют по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По версии следствия, в июне 2017 г. она получила от самарчанки часть взятки - 600 тыс. руб. (от общей суммы 800 тысяч) за зачисление двоих детей в гимназию.
Картамышеву задержали полицейские при получении оставшейся части денег - 200 тыс. рублей.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?