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Преступления Происшествия

Ранее судимый тольяттинец обокрал родственницу на похоронах

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении кражи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Оперативный дежурный по месту совершения преступления направил следственно-оперативную группу. Прибывшие полицейские установили, что в этот день 25-летняя потерпевшая похоронила бабушку и узким кругом родственников они собрались в квартире усопшей. Вскоре все начали уходить домой и девушка обратила внимание на двоюродного брата, который вел себя странно: нервничал и старался побыстрее уйти. После ухода родственников она обнаружила пропажу сотового телефона стоимостью 20 тыс. рублей.

Подробно опросив потерпевшую, полицейские пришли к выводу, что именно ее брат может быть причастен к хищению. Предполагаемого 23-летнего злоумышленника, ранее судимого за хранение наркотиков, полицейские задержали в кратчайшие сроки. Родственник потерпевшей признался в содеянном и рассказал, что телефон сдал в ломбард.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют подозреваемого на причастность к другим противоправным деяниям.

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