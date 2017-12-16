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Преступления Происшествия

Сотрудники полиции задержали самарца, тяжело травмировавшего свою мать

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники полиции задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информацию о госпитализации 63-летней травмированной жительницы Кировского района передали правоохранителям медики. Сотрудники полиции выяснили: пострадавшая получила телесные повреждения по месту проживания — в квартире дома, расположенного на ул. Дальневосточной. Женщина рассказала полицейским, что упала. Однако данная версия вызвала сомнения. Полицейские располагали сведениями о том, что в квартире вместе с потерпевшей проживал и ее сын, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение кражи.

В ходе дальнейшей работы у оперативников и участкового уполномоченного полиции появилась информация о том, что несколькими днями ранее 35-летний мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. На этой почве у него возник конфликт с матерью. По предварительным данным, в ходе ссоры сын несколько раз ударил свою мать ногой. Как впоследствии было установлено, травмы оказались серьезными: здоровью пострадавшей был причинен тяжкий вред. Подозреваемого задержали.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Гид потребителя

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