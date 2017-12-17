В Сызрани следователи направили в суд уголовное дело в отношении группы подростков, совершивших кражу из табачного киоска

В Сызрани двое подростков предстанут перед судом за кражу из табачного киоска, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" поступил звонок от жительницы Сызрани, рассказавшей, что в одном из табачных киосков на ул. Маршала Жукова слышен шум — звон бьющегося стекла, голоса нескольких подростков, громкий смех.

По указанному в сообщении адресу оперативный дежурный направил наряд дорожно-патрульной службы, который находился недалеко.

По пути следования к месту вызова полицейским встретился прохожий, который подтвердил слова звонившей женщины — мужчина заметил у торговой точки нескольких подростков, а также слышал звон разбитого стекла. При этом шум был настолько сильным, что мужчина сначала предположил, что целью неизвестных злоумышленников стала принадлежащая ему машина, которую он припарковал около дома.

Недалеко от указанного очевидцами табачного ларька полицейские увидели двух молодых людей с рюкзаками и пакетом. Подростки, заметив полицейских, попытались скрыться, но сделать им это не удалось. Стражи правопорядка задержали несовершеннолетних и приняли решение доставить их в Управление для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В здании МУ МВД России "Сызранские" сотрудники Следственного управления и отдела по делам несовершеннолетних установили личности задержанных. Ими оказались жители города Сызрань 16-ти и 17-ти лет. При личном досмотре в присутствии понятых и законных представителей полицейские обнаружили у задержанных в рюкзаках и пакете большое количество упаковок табачной продукции.

В ходе опроса молодые люди признались следователю в том, что пачки с сигаретами они похитили в табачном ларьке. Также выяснилось, что к совершению преступления может быть причастен еще один 16-летний сызранец.

По предварительным данным, внимание подростков во время одной из ночных прогулок привлек табачный киоск. Ребята решили, что вынести из торговой точки сигареты будет удачной затеей. При этом никакого умысла на дальнейшую продажу похищенного у подростков не было — просто захотелось экстрима. Только вот к совершению преступления молодые люди подошли "не серьезно". Несмотря на то, что роли были поделены — один из них наблюдал за обстановкой, а двое других отправились за добычей, подростки совсем не заботились о тишине. Сначала они неаккуратно и шумно проникли в ларек с табаком, разбив стекло и повредив дверь, а после и вовсе со смехом и "во весь голос" стали делить обнаруженные в кассе деньги. Именно этим они и привлекли внимание жильцов соседних домов, которые забили тревогу. Всего незадачливые воришки вынесли из киоска табачных изделий и денежных средств на общую сумму 12,5 тыс. рублей.

После совершения преступления и дележки добычи, предполагаемые злоумышленники разошлись по домам. Только вот двоим из них далеко уйти не удалось — их заметил наряд ДПС.

Стоит отметить, что родители подозреваемых, узнав о произошедшем, в короткие сроки возместили нанесенный их детьми ущерб.

В настоящее время подросткам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, б" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". В Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.