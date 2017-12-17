СКС просит жителей Самары ограничить потребление воды 17 декабря

"Самарские коммунальные системы" просят жителей областного центра ограничить потребление воды в воскресенье, 17 декабря.
Минувшей ночью зафиксировано аномальное природное явление, которое встречается в Самаре крайне редко. Волжская вода перешла в твердое агрегатное состояние. Рыхлое скопление вещества, которое в нормальных условиях имеет жидкое состояние, называется шуга. В эти выходные практически вся вода в Волге стала шугой.
Кристаллы льда, в которые превратилась волжская вода на 15-ти метровой глубине, забили оголовки, через которые осуществляется водозабор на насосно-фильтровальной станции № 2 в Студеном овраге. В ночь с субботы на воскресенье город водой снабжала только насосно-фильтровальная станция № 1, которая расположена на ул. Советской Армии.
"С ночным режимом водозабора одна станция может справиться. Но когда город перейдет на дневной режим водопотребления, мощности НФС-1 будет недостаточно. А ведь эта станция снабжает не только дома, но и котельные. Специалисты СКС в круглосуточном режиме, мобилизовав все силы и средства, решают эту проблему. Но им нужна помощь каждого горожанина! ", - говорится в релизе.
"Самарские коммунальные системы" призывают самарцев с пониманием отнестись к проблеме и как можно меньше пользоваться водопроводной водой в это воскресенье, 17 декабря.
"Мы понимаем, сколько это вызовет неудобства, но сегодня просто необходимо резко ограничить водозабор! Не пользуясь водопроводом, не открывая кран с водой, вы поможете городу справиться с этой глобальной проблемой, которую поставила перед нами природа!", - пишут коммунальщики.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...