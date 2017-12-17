СКС просит жителей Самары ограничить потребление воды 17 декабря

"Самарские коммунальные системы" просят жителей областного центра ограничить потребление воды в воскресенье, 17 декабря.

Минувшей ночью зафиксировано аномальное природное явление, которое встречается в Самаре крайне редко. Волжская вода перешла в твердое агрегатное состояние. Рыхлое скопление вещества, которое в нормальных условиях имеет жидкое состояние, называется шуга. В эти выходные практически вся вода в Волге стала шугой.

Кристаллы льда, в которые превратилась волжская вода на 15-ти метровой глубине, забили оголовки, через которые осуществляется водозабор на насосно-фильтровальной станции № 2 в Студеном овраге. В ночь с субботы на воскресенье город водой снабжала только насосно-фильтровальная станция № 1, которая расположена на ул. Советской Армии.

"С ночным режимом водозабора одна станция может справиться. Но когда город перейдет на дневной режим водопотребления, мощности НФС-1 будет недостаточно. А ведь эта станция снабжает не только дома, но и котельные. Специалисты СКС в круглосуточном режиме, мобилизовав все силы и средства, решают эту проблему. Но им нужна помощь каждого горожанина! ", - говорится в релизе.

"Самарские коммунальные системы" призывают самарцев с пониманием отнестись к проблеме и как можно меньше пользоваться водопроводной водой в это воскресенье, 17 декабря.

"Мы понимаем, сколько это вызовет неудобства, но сегодня просто необходимо резко ограничить водозабор! Не пользуясь водопроводом, не открывая кран с водой, вы поможете городу справиться с этой глобальной проблемой, которую поставила перед нами природа!", - пишут коммунальщики.