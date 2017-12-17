В Сызрани 17 жильцов многоквартирного дома эвакуирвали из-за горящего мусора

В воскресенье, 17 декабря, в Сызрани около 10 утра загорелся мусор в мусоропроводе многоэтажки по адресу 50 лет Октября, 48, сообщает syzran-small.ru.

К месту были направлены подразделения противопожарной службы в составе двух автоцистерн и семи человек личного состава. Огнеборцы быстро справились с огнем. Площадь возгорания оценивается в 10 кв. метров. При ликвидации пожара из подъезда были эвакуированы 17 человек.

В результате пожара никто не пострадал.