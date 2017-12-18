На Волге в Тольятти рыбак, провалившийся под лед, 20 минут провел в воде и был спасен

В воскресенье, 17 декабря, по предварительным данным, в четвертом часу дня, на Волге у переправы тольяттинского микрорайона Шлюзовой провалился под лед 43-летний рыбак, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, пострадавший провел в воде около 20 минут и получил общее переохлаждение. Спасатели вытащили его на берег и передали прибывшим врачам тольяттинской "скорой".
Медики городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...