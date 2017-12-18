На Волге в Тольятти рыбак, провалившийся под лед, 20 минут провел в воде и был спасен

В воскресенье, 17 декабря, по предварительным данным, в четвертом часу дня, на Волге у переправы тольяттинского микрорайона Шлюзовой провалился под лед 43-летний рыбак, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, пострадавший провел в воде около 20 минут и получил общее переохлаждение. Спасатели вытащили его на берег и передали прибывшим врачам тольяттинской "скорой".

Медики городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.