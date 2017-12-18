На кресло главы Самары претендует федеральный чиновник

Число кандидатов на пост главы Самары увеличилось до 30 - в минувшую пятницу заявки подали еще восемь человек.
Из публичных персон документы в конкурсную комиссию принесли замдиректора департамента правового обеспечения и контроля Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий Яковенко и гендиректор АО "ЭкоСтройРесурс" Константин Ряднов.
Дмитрий Яковенко до переезда в Москву пять лет руководил управлением финансового контроля в департаменте финансов и экономического развития администрации Самары. Он также является почетным президентом некоммерческого партнерства - саморегулируемой организации "Национальный институт профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов".
Ряднов был депутатом губдумы прошлого созыва и в 2014 г. уже участвовал в конкурсе на пост главы Самары.
Также заявки подали научный сотрудник ГБУК "Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области" Алексей Барковский, коммерческий директор ООО "Северная крепость" Александр Мальцев, директор ООО "ТК Меридиан" Олег Потапов, испытатель деталей и приборов АО "РКЦ "Прогресс" Алексей Котков, инженер-химик химико-аналитической лаборатории ООО "Самарский инженерно-технический центр" Иван Синьков, безработный Владимир Кулагин.
Напомним, документы для участия в конкурсе принимаются до 18 декабря включительно. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 20 декабря.
Последние комментарии
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.