На кресло главы Самары претендует федеральный чиновник

Число кандидатов на пост главы Самары увеличилось до 30 - в минувшую пятницу заявки подали еще восемь человек.

Из публичных персон документы в конкурсную комиссию принесли замдиректора департамента правового обеспечения и контроля Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий Яковенко и гендиректор АО "ЭкоСтройРесурс" Константин Ряднов.

Дмитрий Яковенко до переезда в Москву пять лет руководил управлением финансового контроля в департаменте финансов и экономического развития администрации Самары. Он также является почетным президентом некоммерческого партнерства - саморегулируемой организации "Национальный институт профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов".

Ряднов был депутатом губдумы прошлого созыва и в 2014 г. уже участвовал в конкурсе на пост главы Самары.

Также заявки подали научный сотрудник ГБУК "Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области" Алексей Барковский, коммерческий директор ООО "Северная крепость" Александр Мальцев, директор ООО "ТК Меридиан" Олег Потапов, испытатель деталей и приборов АО "РКЦ "Прогресс" Алексей Котков, инженер-химик химико-аналитической лаборатории ООО "Самарский инженерно-технический центр" Иван Синьков, безработный Владимир Кулагин.

Напомним, документы для участия в конкурсе принимаются до 18 декабря включительно. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 20 декабря.