В Мордовии перед судом предстанет тольяттинец, более 20 лет находившийся в розыске за убийство трех человек

В Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего уроженца Самарской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ст. 102 УК РСФСР (убийство), сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия во взаимодействии с отделом полиции "Новозлатоустовский" ОМВД России по Златоустовскому городскому округу задержан житель г. Тольятти, более 20 лет находившийся в федеральном и международном розысках за совершение особо тяжкого преступления.

По данным следствия, в октябре 1995 г. обвиняемый приехал в Саранск по рабочим вопросам. В одном из развлекательных заведений у него возник конфликт с компанией молодых людей. В результате ссоры злоумышленник применил огнестрельное оружие, совершив умышленное убийство трех граждан, также причинил огнестрельные ранения еще двум участникам потасовки. Мужчине удалось скрыться от правоохранительных органов. 24 октября 1995 г. прокуратурой Республики Мордовия по данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение данного гражданина. На протяжении многих лет фигурант дела скрывался под чужими данными в городе Златоуст Челябинской области.

На момент задержания оперативниками УУР МВД по Республике Мордовия в доме гражданина обнаружен арсенал, состоящий из оружия и боеприпасов. По указанному факту 27 апреля 2017 г. отделом дознания ОП "Новозлатоустовский" ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ.

В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.