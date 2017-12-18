Владимир Василенко: "Система водоснабжения в городе восстановлена"

Исполняющий обязанности мэра Самары Владимир Василенко прокомментировал ситуацию с проблемами водоснабжения жителей областной столицы из-за блокирования водозабора насосно-фильтровальной станции №2 шугой.
По его словам, лед, закупоривший водозабор, опустился на такую глубину из-за повышенного сброса воды на Жигулевской ГЭС.
"Часть нагрузки перевели с насосно-фильтровальной станции №2 в Студеном овраге на насосно-фильтровальную станцию №1 на ул. Советской армии. Ситуация к 22:00 воскресенья была нормализована. Но сегодня утром в этот резервуар вместо нормативных 8 тыс. куб. в час поступало всего 1,5 тысячи. Именно поэтому в ряде микрорайонов Самары напор воды был низкий, холодное водоснабжение было в домах только до третьего этажа. В настоящее время система водоснабжения в городе восстановлена", - рассказал Владимир Василенко.
Он отметил, что остается риск того, что ситуация повторится.
"Он исчезнет лишь тогда, когда лед на Волге встанет окончательно. При этом горожане должны понимать, что они не брошены, с ситуацией работают в круглосуточном режиме: ее держат на контроле глава региона Дмитрий Азаров, министерство ЖКХ и энергетики Самарской области, городская администрация, СКС и "Т Плюс". Кроме того, чтобы избежать подобной ситуации в будущем, весной на НФС №2 будут проведены работы, которые позволят не допустить блокировки водозабора льдом", - рассказал Владимир Василенко.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...