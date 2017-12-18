Владимир Василенко: "Система водоснабжения в городе восстановлена"

Исполняющий обязанности мэра Самары Владимир Василенко прокомментировал ситуацию с проблемами водоснабжения жителей областной столицы из-за блокирования водозабора насосно-фильтровальной станции №2 шугой.

По его словам, лед, закупоривший водозабор, опустился на такую глубину из-за повышенного сброса воды на Жигулевской ГЭС.

"Часть нагрузки перевели с насосно-фильтровальной станции №2 в Студеном овраге на насосно-фильтровальную станцию №1 на ул. Советской армии. Ситуация к 22:00 воскресенья была нормализована. Но сегодня утром в этот резервуар вместо нормативных 8 тыс. куб. в час поступало всего 1,5 тысячи. Именно поэтому в ряде микрорайонов Самары напор воды был низкий, холодное водоснабжение было в домах только до третьего этажа. В настоящее время система водоснабжения в городе восстановлена", - рассказал Владимир Василенко.

Он отметил, что остается риск того, что ситуация повторится.

"Он исчезнет лишь тогда, когда лед на Волге встанет окончательно. При этом горожане должны понимать, что они не брошены, с ситуацией работают в круглосуточном режиме: ее держат на контроле глава региона Дмитрий Азаров, министерство ЖКХ и энергетики Самарской области, городская администрация, СКС и "Т Плюс". Кроме того, чтобы избежать подобной ситуации в будущем, весной на НФС №2 будут проведены работы, которые позволят не допустить блокировки водозабора льдом", - рассказал Владимир Василенко.