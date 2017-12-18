Мужчина погиб при пожаре в квартире на пр. Кирова

В пятницу, 15 декабря, в 11:20, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире дома по пр. Кирова в Самаре, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 3 кв. м. 10 человек с использованием трех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 11:43. Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, во время пожара погиб 62-летний мужчина. Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняются причины возникновения пожара и причиненный им ущерб.