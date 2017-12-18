Делегация Самарской области принимает участие в Форуме ОНФ "Россия, устремленная в будущее"

В понедельник, 18 декабря, в Москве начинает работу итоговый "Форум Действий" Общероссийского народного фронта "Россия, устремленная в будущее", который станет самым масштабным за всю историю движения. В форуме примут участие более 4 тыс. человек, в том числе представители самарского регионального штаба ОНФ.

"Форум Действий" ОНФ будет проходить в течение двух дней, 18 и 19 декабря. В первый день состоятся дискуссии на шести тематических площадках: "Экология будущего: устойчивое развитие", "Экономика будущего: цифровая страна", "Территории будущего: новые пространства", "Медицина будущего: здравоСохранение", "Образование будущего: новая школа" и "Молодежка ОНФ".

Самарская делегация общественников на Форуме станет самой представительной в этом году. В состав нашей делегации вошли 36 человек: три сопредседателя, координаторы проектов, руководители рабочих групп и активисты ОНФ.

"Примечательно, что половина самарской делегации - это новый актив "Молодежки ОНФ", это студенты, молодые специалисты, которые впервые участвуют в столь масштабных всероссийских мероприятиях народного фронта, и именно им предстоит воплощать образ будущего России в жизнь", - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, академик РАН Виктор Сойфер.

Член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев станет сомодератором площадки "Медицина будущего: здравоСохранение" и расскажет об инициативах, направленных на поддержку спортивного семейного отдыха и здорового образа жизни. А участник движения "Молодежка ОНФ" Алексей Добрусин на площадке "Экономика будущего: цифровая страна" поделится положительным опытом нашего региона по созданию цифровой экономики.

"В этом году на форуме мы предлагаем новую функциональность и технологичность подачи информации и коммуникаций: будем использовать интерактив и стрим, современные тач-панели для визуализации контента, активно "штурмить" и пр. Мы хотим максимально задействовать потенциал активистов с разным опытом, профилем работы, разных возрастов, объединить имеющиеся наши наработки и сформулированные на форуме, возможно, прорывные амбициозные идеи, новые модели и управленческие решения, которые смогут сделать будущее страны и жизнь каждого ее гражданина лучше", - заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Участники форума обсудят пути развития нашей страны, новые тенденции и прорывные модели в экономике и социальной сфере, а также сформулируют предложения для совместной работы ОНФ с администрацией президента и правительством РФ.