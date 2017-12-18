На ул. Антонова-Овсеенко при столкновении с Toyota Land Cruiser пострадал водитель Skoda

В понедельник, 18 декабря, около 13:00, напротив дома № 97 по ул. Антонова-Овсеенко столкнулись двигавшиеся навстречу Toyota Land Cruiser и Skoda, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По данным полицейских, японским внедорожником управлял 21-летний водитель, который ехал по ул. Антонова-Овсеенко со стороны ул. 22-го Партсъезда в направлении ул. Запорожской. А 61-летний водитель Skoda ехал по той же улице во встречном направлении.

Каким образом столкнулись автомобили, сейчас устанавливается. Но по данным полицейских, после удара водителя Skoda доставили в больницу с подозрением на перелом правой голени.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары отмечают, что по факту случившегося ведется проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.