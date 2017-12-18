На ул. Антонова-Овсеенко при столкновении с Toyota Land Cruiser пострадал водитель Skoda

В понедельник, 18 декабря, около 13:00, напротив дома № 97 по ул. Антонова-Овсеенко столкнулись двигавшиеся навстречу Toyota Land Cruiser и Skoda, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По данным полицейских, японским внедорожником управлял 21-летний водитель, который ехал по ул. Антонова-Овсеенко со стороны ул. 22-го Партсъезда в направлении ул. Запорожской. А 61-летний водитель Skoda ехал по той же улице во встречном направлении.
Каким образом столкнулись автомобили, сейчас устанавливается. Но по данным полицейских, после удара водителя Skoda доставили в больницу с подозрением на перелом правой голени.
В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары отмечают, что по факту случившегося ведется проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые