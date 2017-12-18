На трассе М-5 в Красноярском районе погиб пешеход

В Красноярском районе 17 декабря в ДТП погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:30 41-летний водитель Lada Priora на 1014 км трассы М-5 сбил 60-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

В результате пострадавший скончался на месте до приезда бригады "скорой".

По факту случившегося ведется проверка.