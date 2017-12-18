В Самаре экс-сотрудника Росгвардии обвиняют во взяточничестве

Завершено расследование уголовного дела бывшего инспектора отдела лицензионно-разрешительных работ по Самаре и Волжскому району регионального управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Его обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, вымогательство"). Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

По версии следствия, 22 сентября 2017 г. правоохранитель на рабочем месте получил от гражданина первую часть требуемой взятки - 5 тыс. рублей. За это он обещал не составлять в отношение него протокол в связи с незаконным хранением, перевозкой и ношением оружия. 27 сентября сотрудник Росгвардии получил оставшуюся часть взятки - 16 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Железнодорожного района Самары для рассмотрения.