В Самаре экс-сотрудника Росгвардии обвиняют во взяточничестве

Завершено расследование уголовного дела бывшего инспектора отдела лицензионно-разрешительных работ по Самаре и Волжскому району регионального управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Его обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, вымогательство"). Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.
По версии следствия, 22 сентября 2017 г. правоохранитель на рабочем месте получил от гражданина первую часть требуемой взятки - 5 тыс. рублей. За это он обещал не составлять в отношение него протокол в связи с незаконным хранением, перевозкой и ношением оружия. 27 сентября сотрудник Росгвардии получил оставшуюся часть взятки - 16 тыс. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Железнодорожного района Самары для рассмотрения.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?