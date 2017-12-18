Назначен новый руководитель департамента информационной политики

В понедельник, 18 декабря, врио руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин представил сотрудникам департамента информационной политики нового начальника. Им стал Тихон Макаров, до того работавший заместителем начальника управления по внутренней политике в администрации Одинцовского района Московской области.
Также в послужном списке нового сотрудника администрации - должность пресс-секретаря серии форумов "Сообщество" и проектов в Общественной палате Российской Федерации, руководителя проектов олимпийской и паралимпийской службы новостей на Олимпиаде в Сочи-2014.
Тихон Макаров изучал связи с общественностью и рекламу в Дальневосточном федеральном университете, а также английский язык в Дальневосточном государственном техническом университете.
Напомним, ранее пост руководителя департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области занимал Илья Чернышев, одновременно он возглавлял и пресс-службу главы региона.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.