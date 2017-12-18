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Облправительство Власть и политика

Назначен новый руководитель департамента информационной политики

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 декабря, врио руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин представил сотрудникам департамента информационной политики нового начальника. Им стал Тихон Макаров, до того работавший заместителем начальника управления по внутренней политике в администрации Одинцовского района Московской области.

Также в послужном списке нового сотрудника администрации - должность пресс-секретаря серии форумов "Сообщество" и проектов в Общественной палате Российской Федерации, руководителя проектов олимпийской и паралимпийской службы новостей на Олимпиаде в Сочи-2014.

Тихон Макаров изучал связи с общественностью и рекламу в Дальневосточном федеральном университете, а также английский язык в Дальневосточном государственном техническом университете.

Напомним, ранее пост руководителя департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области занимал Илья Чернышев, одновременно он возглавлял и пресс-службу главы региона.

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