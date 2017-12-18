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Губернатор Власть и политика

В Самаре может появиться коммуникационная площадка для обмена опытом между регионами

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 декабря, в Самаре завершился окружной полуфинал всероссийского конкурса "Лидеры России". Конкурсные задания выполняли 142 участника из семи регионов страны. Результаты конкурса будут определены в начале следующего года, но, по словам главы региона Дмитрия Азарова, победу можно праздновать уже сейчас - победу над собой.

В Самаре может появиться коммуникационная площадка для обмена опытом между регионами В Самаре может появиться коммуникационная площадка для обмена опытом между регионами
Фото: Андрей Савельев

"Важно оторваться от рутины, от тех дел, которыми вы каждый день занимаетесь, и попытаться заглянуть за горизонт - за горизонт своей индивидуальной траектории развития, развития бизнеса, региона, страны", - сказал Дмитрий Азаров.

Врио губернатора отметил, что считает саморазвитие важнейшей частью и своей жизни. "И для меня, конечно, важно видеть людей, заряжаться их знаниями, их идеями для того, чтобы выбирать оптимальные, разумные решения по развитию региона, выстраиванию модели управления, расстановке акцентов в деятельности органов государственной власти".

Глава региона уверен: встреча управленцев такого уровня должна приносить практическую пользу. Он предложил создать в регионе коммуникативную площадку, где субъекты РФ обмениваются опытом решения управленческих, экономических и социальных вопросов.

"Мы с вами можем в хорошем смысле устроить проектную конкуренцию между командами регионов. У каждого региона есть свой успешный опыт. И если бы вы сохранили желание совместного взаимодействия, мы могли бы эту работу наладить, - считает Дмитрий Азаров. - Другие регионы могли бы передавать нам свой опыт, обсуждать его и, может быть, совершенствовать. Готовые механизмы можно использовать в разных субъектах РФ".

Одно из неотъемлемых качеств настоящего лидера - активная гражданская позиция. Возможность проявить его представится уже 18 марта, на президентских выборах.

"Сегодня дан официальный старт избирательной кампании. Я жду вас на избирательных участках, рассчитываю на то, что каждый из вас как лидер общественного мнения сможет донести до граждан Российской Федерации, насколько это важно - выразить свою гражданскую позицию, принять решение по конкретному кандидату. Важно прийти и отдать свой голос в первую очередь за нашу великую Родину, за Россию", - заявил глава региона.

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