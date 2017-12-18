ХК ЦСК ВВС проиграл "Рубину" - 2:5

В понедельник, 18 декабря, в поединке чемпионата Высшей хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС на выезде в Тюмени потерпел поражение от местного "Рубина" — 2:5.

Команда Дмитрия Романова смогла поразить ворота соперника только в третьем периоде, когда исход матча был практически предрешен (4:0 в пользу "Рубина"). В составе гостей отличились Данил Гареев и Алексей Алексеев.



Таким образом, самарцы начали выездную серию с неудачи. 20 декабря хоккеисты ЦСК ВВС в Кургане сыграют с "Зауральем". Начало встречи — в 17:30 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.