БК "Самара" уступил "Новосибирску" в последнем домашнем матче года - 49:66

В понедельник, 18 декабря, в очередном матче баскетбольной Суперлиги "Самара" принимала "Новосибирск".

Менее чем за минуту герой предыдущего матча Максим Числов схлопотал два фола. Правда, тут же исправился, отправив в цель первую треху. Но в целом первые минуты прошли крайне нерезультативно: к середине стартового периода на табло горели скромные 3:3. Быстрее игру в нападении нашли гости: они провели три результативные атаки подряд, на что самарцы ответили только проходом Дмитрия Гусенкова — 5:10 за три минуты до окончания четверти. Тайм-аут Игоря Грачева не помог: сибиряки продолжали набирать очки. Попав за десятиминутку лишь 2 из 19 с игры, "Самара" уступала 5:18.



Второй период начался повеселее: Агасий Тоноян и Алексей Голяхов были точны издали. А потом еще и Александр Савенков попал из-под кольца, а через полминуты взорвался данком — тайм-аут потребовался уже гостям (15:21). Позволив сопернику провести пару атак, самарцы заиграли в защите предельно внимательно и агрессивно, на три минуты "заморозив" дорогу к своему кольцу. Но и сами по-прежнему набирали очки с трудом. И сумели сократить отставание лишь до 3 очков (23:26 за две минуты до большого перерыва).

А в конце второй — начале третьей четверти вновь дали "Новосибирску" убежать далеко вперед: 25:36 после двух минут в третьем периоде. Затем пропасть между командами только увеличивалась: 29:46 — к середине периода, 29:50 — за две минуты до его завершения. 5 очков подряд от Максима Числова взбодрили болельщиков, но на ситуации на площадке радикально не сказались: перед заключительным периодом "Самара" была далеко позади — 34:54.

Вокруг 20-очковой разницы счет "плясал" и в четвертом периоде. Хозяевам не удавалось ни переломить ход игры, ни хотя бы чуть сократить свое отставание. Только за три с половиной минуты до финальной сирены две подряд трехи от Агасия Тонояна вроде бы подарили команде и болельщикам надежду на чудо — 48:61. Но две "сухие" минуты эту надежду убили. И концовку команды доигрывали относительно спокойно. 49:66 — попрощаться со своими болельщиками в уходящем году победой "Самаре" не удалось.

До конца календарного 2017 года "Самара" проведет в Суперлиге еще два матча — в Ижевске и Москве против ЦСКА-2, сообщает официальный сайт клуба.