В Чапаевске мужчина ударил ножом сожительницу и пытался покончить с собой

В Чапаевске силовики возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 15 декабря, в 23:30, в квартире на ул. Железнодорожной. По версии силовиков, 55-летний мужчина приревновал 52-летнюю сожительницу и устроил ей скандал, а затем набросился на женщину с кулаками и ударил ножом в грудь. После этого он нанес травмы себе.

Обоих пострадавших доставили в больницу. Расследование уголовного дела продолжается.