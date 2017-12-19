В Чапаевске мужчина ударил ножом сожительницу и пытался покончить с собой

В Чапаевске силовики возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 15 декабря, в 23:30, в квартире на ул. Железнодорожной. По версии силовиков, 55-летний мужчина приревновал 52-летнюю сожительницу и устроил ей скандал, а затем набросился на женщину с кулаками и ударил ножом в грудь. После этого он нанес травмы себе.
Обоих пострадавших доставили в больницу. Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?