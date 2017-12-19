В Новокуйбышевске более 3,1 тыс. человек остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

Во вторник, 19 декабря, в 12:58 в ОДС ФКУ "ЦУКС Главного Управления МЧС России по Самарской области" от ЕДДС г.о. Новокуйбышевск поступило сообщение об обнаружении утечки на трубопроводе теплоснабжения диаметром 250 мм на ул. Дзержинского.
На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом с населением 3140 человек (из них 311 детей) и три социально значимых объекта. Здания переключены на обратную схему теплоснабжения, теплоноситель (вода) не сливается.
К месту направлены оперативная группа ЦУКС Главного Управления МЧС России по Самарской области, оперативная группа 15-ПСЧ ФГКУ "3-отряд ФПС по Самарской области", оперативная группа администрации г.о. Новокуйбышевск и две аварийные бригады ПАО "Т Плюс"
Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией г.о. Новокуйбышевск, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...