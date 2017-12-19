В Новокуйбышевске более 3,1 тыс. человек остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

Во вторник, 19 декабря, в 12:58 в ОДС ФКУ "ЦУКС Главного Управления МЧС России по Самарской области" от ЕДДС г.о. Новокуйбышевск поступило сообщение об обнаружении утечки на трубопроводе теплоснабжения диаметром 250 мм на ул. Дзержинского.

На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом с населением 3140 человек (из них 311 детей) и три социально значимых объекта. Здания переключены на обратную схему теплоснабжения, теплоноситель (вода) не сливается.

К месту направлены оперативная группа ЦУКС Главного Управления МЧС России по Самарской области, оперативная группа 15-ПСЧ ФГКУ "3-отряд ФПС по Самарской области", оперативная группа администрации г.о. Новокуйбышевск и две аварийные бригады ПАО "Т Плюс"

Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией г.о. Новокуйбышевск, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.