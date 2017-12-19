Разглашение налоговой тайны сотрудником ФНС в Тольятти привело к возбуждению уголовного дела

В Тольятти возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ ("Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 4 сентября 2017 г. сотрудник одного из отделов налоговой инспекции на рабочем месте на б-ре Татищева, 12 по телефону сообщил знакомому сведения о праве собственности на недвижимость двух физических лиц без их согласия.