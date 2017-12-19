Разглашение налоговой тайны сотрудником ФНС в Тольятти привело к возбуждению уголовного дела

В Тольятти возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ ("Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, 4 сентября 2017 г. сотрудник одного из отделов налоговой инспекции на рабочем месте на б-ре Татищева, 12 по телефону сообщил знакомому сведения о праве собственности на недвижимость двух физических лиц без их согласия.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?