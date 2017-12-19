Сторонники Навального вновь зовут самарцев на несанкционированную акцию

Самарским сторонникам Алексея Навального, подавшим заявку на проведение митинга "в поддержку свободных выборов" на пл. Куйбышева 24 декабря, предложено подобрать для мероприятия другую площадку. Об этом сообщили в мэрии Самары.

"В связи с мероприятиями по подготовке и проведению на площади им. Куйбышева праздничных новогодних мероприятий организаторам мотивировано предложено провести публичное мероприятие в другом месте. На настоящий момент ответа от организаторов на данное предложение не поступало", - сообщили в мэрии.

Также в горадминистрации рассказали, что уведомлений о проведении других мероприятий с участием Навального или в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты не поступало.

Между тем в соцсетях распространяются призывы принять участие в акциях, намеченных на 24 декабря.

Источник в правоохранительных органах отмечает, что призывы провести такие акции без согласования являются провокацией, и призывает не участвовать в незаконных мероприятиях. По его словам, готовящемуся митингу органы уделяют "повышенное внимание".

Напомним, 3 декабря Навальный провел на пл. Кирова несанкционированную акцию, и она вызвала негативную реакцию местных жителей.