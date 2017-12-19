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Власть и политика

Сторонники Навального вновь зовут самарцев на несанкционированную акцию

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарским сторонникам Алексея Навального, подавшим заявку на проведение митинга "в поддержку свободных выборов" на пл. Куйбышева 24 декабря, предложено подобрать для мероприятия другую площадку. Об этом сообщили в мэрии Самары.

3 декабря Навальный провел несанкционированную акцию на пл. Кирова 3 декабря Навальный провел несанкционированную акцию на пл. Кирова
Фото: Дмитрий Бурлаков

"В связи с мероприятиями по подготовке и проведению на площади им. Куйбышева праздничных новогодних мероприятий организаторам мотивировано предложено провести публичное мероприятие в другом месте. На настоящий момент ответа от организаторов на данное предложение не поступало", - сообщили в мэрии.

Также в горадминистрации рассказали, что уведомлений о проведении других мероприятий с участием Навального или в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты не поступало.

Между тем в соцсетях распространяются призывы принять участие в акциях, намеченных на 24 декабря.

Источник в правоохранительных органах отмечает, что призывы провести такие акции без согласования являются провокацией, и призывает не участвовать в незаконных мероприятиях. По его словам, готовящемуся митингу органы уделяют "повышенное внимание".

Напомним, 3 декабря Навальный провел на пл. Кирова несанкционированную акцию, и она вызвала негативную реакцию местных жителей.

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Alex V 15 декабря 2017 09:55 Кандидат в мэры Самары Виталий Копылов: "Сотрудников администрации просто нужно заставить работать"

Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!

Евгений Таже 12 декабря 2017 17:21 Начальник самарского управления Минюста переехал в Нижний Новгород

Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?

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Будем посмотреть. Улыбнуло.

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Традиция без учета мнения людей зарывать подземные переходы на Мехзаводе и пускать городской транспорт под жилыми домами))

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В который раз? Будем надеяться на лучшее.

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