За текущий сезон с улиц Самары вывезено порядка 57 тыс. тонн снега

На улицах Самары продолжаются расчистка и вывоз снега, обработка противогололедными реагентами, подбор мусора, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. При этом руководством города поставлена задача - более оперативно вывозить на полигоны оставшиеся и вновь сформированные в ходе уборки снежные валы с территорий обслуживания - дворов, внутриквартальных проездов, улично-дорожной сети.

Так, накануне МП г.о. Самара "Благоустройство" для приведения в порядок проезжей части дорог, пешеходных переходов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, тротуаров вывело порядка 340 уборочных машин и 365 человек - только дорожных рабочих, которые помогают убирать снег вручную. Вывезли 4,7 тыс. тонн снега. А в целом за текущий сезон полигоны приняли уже около 57 тыс. тонн.

Напомним, в первоочередном порядке производится очистка дорог 2 и 3 категорий - дорог с интенсивным движением, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, а также проездов к учреждениям социальной сферы, здравоохранения, образования. Кроме того, первоначальный план работ корректируется с учетом обращений горожан через социальные сети - Twitter, Facebook и др.

Сегодня МП г.о. Самара "Благоустройство" сделало упор на уборку сформированных снежных валов на обочинах дорог, чтобы ликвидировать сужение проезжей части, и возле остановочных павильонов, чтобы обеспечить беспрепятственную посадку и высадку пассажиров. Кроме того, особое внимание было уделено расчистке от снега и наледи нерегулируемых пешеходных переходов.

Контроль за работами в рамках содержания улично-дорожной сети Самары осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Дорожное хозяйство". В случае выявления недочетов специалисты МБУ выдают подрядной организации, обслуживающей участок, предписание на их устранение.

Также принимаются к исполнению предписания надзорных ведомств. По информации МП г.о. Самара "Благоустройство", поступили два представления прокуратуры Промышленного района Самары о приведении в надлежащее состояние улично-дорожной сети на территории Промышленного района. На устранение недостатков законодательством предусмотрен 30-дневный срок (с момента поступления представления). Однако все указанные адреса были незамедлительно взяты в работу. Расчистка практически завершена.

Так, по состоянию на 19 декабря расчищены следующие участки дорог: