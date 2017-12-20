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ЖКХ и благоустройство Общество

За текущий сезон с улиц Самары вывезено порядка 57 тыс. тонн снега

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На улицах Самары продолжаются расчистка и вывоз снега, обработка противогололедными реагентами, подбор мусора, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. При этом руководством города поставлена задача - более оперативно вывозить на полигоны оставшиеся и вновь сформированные в ходе уборки снежные валы с территорий обслуживания - дворов, внутриквартальных проездов, улично-дорожной сети.

Так, накануне МП г.о. Самара "Благоустройство" для приведения в порядок проезжей части дорог, пешеходных переходов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, тротуаров вывело порядка 340 уборочных машин и 365 человек - только дорожных рабочих, которые помогают убирать снег вручную. Вывезли 4,7 тыс. тонн снега. А в целом за текущий сезон полигоны приняли уже около 57 тыс. тонн.

Напомним, в первоочередном порядке производится очистка дорог 2 и 3 категорий - дорог с интенсивным движением, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, а также проездов к учреждениям социальной сферы, здравоохранения, образования. Кроме того, первоначальный план работ корректируется с учетом обращений горожан через социальные сети - Twitter, Facebook и др.

Сегодня МП г.о. Самара "Благоустройство" сделало упор на уборку сформированных снежных валов на обочинах дорог, чтобы ликвидировать сужение проезжей части, и возле остановочных павильонов, чтобы обеспечить беспрепятственную посадку и высадку пассажиров. Кроме того, особое внимание было уделено расчистке от снега и наледи нерегулируемых пешеходных переходов.

Контроль за работами в рамках содержания улично-дорожной сети Самары осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Дорожное хозяйство". В случае выявления недочетов специалисты МБУ выдают подрядной организации, обслуживающей участок, предписание на их устранение.

Также принимаются к исполнению предписания надзорных ведомств. По информации МП г.о. Самара "Благоустройство", поступили два представления прокуратуры Промышленного района Самары о приведении в надлежащее состояние улично-дорожной сети на территории Промышленного района. На устранение недостатков законодательством предусмотрен 30-дневный срок (с момента поступления представления). Однако все указанные адреса были незамедлительно взяты в работу. Расчистка практически завершена.

Так, по состоянию на 19 декабря расчищены следующие участки дорог:

  • пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;
  • ул. XXII Партсъезда от Московского шоссе до пр. Карла Маркса;
  • пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной;
  • ул. Молодежная от пр. Кирова до ул. Георгия Димитрова;
  • ул. Бубнова от ул. Молодежной до Московского шоссе;
  • ул. Ново-Вокзальная от Московского шоссе до ул. Фадеева;
  • ул. Ново-Вокзальная от ул. Нагорной до ул. Ставропольской;
  • ул. Калинина от ул. Физкультурной до ул. Вольской;
  • ул. Солнечная;
  • ул. Ставропольская;
  • нерегулируемые пешеходные переходы по ул. Бубнова, ул. Ново-Вокзальной, на пересечении ул. Калинина и ул. Вольской;
  • остановки общественного транспорта "6 поликлиника", "Молодежная", "Школа" (на ул. Ставропольской).

Гид потребителя

Последние комментарии

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Юлия Быкова (Краснова) 07 декабря 2017 10:36 Виктор Часовских: "Оценка за уборку снега в Самаре пока - "неудовлетворительно"

Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

Дмитрий Миленин 26 ноября 2017 10:53 Долги потребителей за "коммуналку" в Самарской области исчисляются миллиардами

а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

Анна Настоящая-Арутюнова 16 ноября 2017 19:26 Прокуратура нашла больше 7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ региона

Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.

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Да лаааадно? Быть того не может...

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