За текущий сезон с улиц Самары вывезено порядка 57 тыс. тонн снега

На улицах Самары продолжаются расчистка и вывоз снега, обработка противогололедными реагентами, подбор мусора, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. При этом руководством города поставлена задача - более оперативно вывозить на полигоны оставшиеся и вновь сформированные в ходе уборки снежные валы с территорий обслуживания - дворов, внутриквартальных проездов, улично-дорожной сети.
Так, накануне МП г.о. Самара "Благоустройство" для приведения в порядок проезжей части дорог, пешеходных переходов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, тротуаров вывело порядка 340 уборочных машин и 365 человек - только дорожных рабочих, которые помогают убирать снег вручную. Вывезли 4,7 тыс. тонн снега. А в целом за текущий сезон полигоны приняли уже около 57 тыс. тонн.
Напомним, в первоочередном порядке производится очистка дорог 2 и 3 категорий - дорог с интенсивным движением, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, а также проездов к учреждениям социальной сферы, здравоохранения, образования. Кроме того, первоначальный план работ корректируется с учетом обращений горожан через социальные сети - Twitter, Facebook и др.
Сегодня МП г.о. Самара "Благоустройство" сделало упор на уборку сформированных снежных валов на обочинах дорог, чтобы ликвидировать сужение проезжей части, и возле остановочных павильонов, чтобы обеспечить беспрепятственную посадку и высадку пассажиров. Кроме того, особое внимание было уделено расчистке от снега и наледи нерегулируемых пешеходных переходов.
Контроль за работами в рамках содержания улично-дорожной сети Самары осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Дорожное хозяйство". В случае выявления недочетов специалисты МБУ выдают подрядной организации, обслуживающей участок, предписание на их устранение.
Также принимаются к исполнению предписания надзорных ведомств. По информации МП г.о. Самара "Благоустройство", поступили два представления прокуратуры Промышленного района Самары о приведении в надлежащее состояние улично-дорожной сети на территории Промышленного района. На устранение недостатков законодательством предусмотрен 30-дневный срок (с момента поступления представления). Однако все указанные адреса были незамедлительно взяты в работу. Расчистка практически завершена.
Так, по состоянию на 19 декабря расчищены следующие участки дорог:
- пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;
- ул. XXII Партсъезда от Московского шоссе до пр. Карла Маркса;
- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной;
- ул. Молодежная от пр. Кирова до ул. Георгия Димитрова;
- ул. Бубнова от ул. Молодежной до Московского шоссе;
- ул. Ново-Вокзальная от Московского шоссе до ул. Фадеева;
- ул. Ново-Вокзальная от ул. Нагорной до ул. Ставропольской;
- ул. Калинина от ул. Физкультурной до ул. Вольской;
- ул. Солнечная;
- ул. Ставропольская;
- нерегулируемые пешеходные переходы по ул. Бубнова, ул. Ново-Вокзальной, на пересечении ул. Калинина и ул. Вольской;
- остановки общественного транспорта "6 поликлиника", "Молодежная", "Школа" (на ул. Ставропольской).
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...