Застрахуйтесь от автостраховщиков: самарчанка приобрела полис ОСАГО, который оказался недействительным

В мировом суде судебного участка №37 Промышленного района Самары рассматривается дело о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП. По словам обратившейся в редакцию Волга Ньюс клиентки страховой компании "Росгосстрах" Светланы, ее полис ОСАГО признали утерянным и выплаты за покореженную в аварии машину теперь требуют с нее.

Как рассказала женщина, она приобрела полис ОСАГО в июле 2016 года. Страховала автомобиль в павильонах на ул. Металлургов, недалеко от РЭО ГИБДД У МВД России по Самаре. Полис ОСАГО компании "Росгосстрах" обошелся ей в 18 тыс. рублей.

Через некоторое время Светлана попала в ДТП, виновницей в котором была она. Все необходимые документы для получения страховой выплаты пострадавший направил в ее страховую компанию. Однако в ноябре Светлане позвонили из мирового суда и попросили явиться на заседание по делу о взыскании материального ущерба.

Как выяснилось, компания "Росгосстрах" через суд возвращала средства, потраченные на ремонт пострадавшего автомобиля, а полис, который приобрела женщина, недействителен.

Женщина обратилась в страховую компанию за разъяснениями. Как рассказали в Росгосстрахе, агент, на чье имя был зарегистрирован полис, в организации уже давно не работает, а полис ОСАГО числится в базе, но не активирован. Сейчас этим вопросом занимается служба безопасности компании.

Светлана отыскала страхового агента в соцсетях и попросила встретиться без указания причин беседы. Корреспондент Волга Ньюс также отправился на встречу. Однако страховщица не явилась, и Светлана решила все выяснить в телефонном разговоре.

"Я все отчеты передавала в "Росгосстрах", не знаю, что могло произойти, - ответила женщина. - Никакой информации дать вам не могу, так как мой компьютер арестован прокуратурой".

В последующем женщина просто не брала трубку. Поэтому Светлана обратилась с заявлением в полицию.

В ГУ МВД по Самарской области нам сообщили, что в 2017 г. уголовные дела по фактам мошенничеств, совершенных страховыми агентами, не расследовались. Между тем силовики не отрицают, что недобросовестных представителей страховых компаний хватает.

В Российском союзе автостраховщиков также пояснили, что подобные случаи - не редкость, поэтому всем автолюбителям рекомендуют при покупке полиса ОСАГО у страховых агентов тут же проверять его на официальных сайтах компаний, где они были зарегистрированы, либо на сайте РСА.

Оформляйте полис ОСАГО в официальных офисах продаж страховых организаций или у уполномоченных представителей страховых компаний. Если же вы решили обратиться к агенту, требуйте показать вам агентский договор со страховой компанией или брокером, а также доверенность на право заключения договоров ОСАГО от страховой компании или брокера.