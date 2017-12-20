Застрахуйтесь от автостраховщиков: самарчанка приобрела полис ОСАГО, который оказался недействительным

В мировом суде судебного участка №37 Промышленного района Самары рассматривается дело о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП. По словам обратившейся в редакцию Волга Ньюс клиентки страховой компании "Росгосстрах" Светланы, ее полис ОСАГО признали утерянным и выплаты за покореженную в аварии машину теперь требуют с нее.
Как рассказала женщина, она приобрела полис ОСАГО в июле 2016 года. Страховала автомобиль в павильонах на ул. Металлургов, недалеко от РЭО ГИБДД У МВД России по Самаре. Полис ОСАГО компании "Росгосстрах" обошелся ей в 18 тыс. рублей.
Через некоторое время Светлана попала в ДТП, виновницей в котором была она. Все необходимые документы для получения страховой выплаты пострадавший направил в ее страховую компанию. Однако в ноябре Светлане позвонили из мирового суда и попросили явиться на заседание по делу о взыскании материального ущерба.
Как выяснилось, компания "Росгосстрах" через суд возвращала средства, потраченные на ремонт пострадавшего автомобиля, а полис, который приобрела женщина, недействителен.
Женщина обратилась в страховую компанию за разъяснениями. Как рассказали в Росгосстрахе, агент, на чье имя был зарегистрирован полис, в организации уже давно не работает, а полис ОСАГО числится в базе, но не активирован. Сейчас этим вопросом занимается служба безопасности компании.
Светлана отыскала страхового агента в соцсетях и попросила встретиться без указания причин беседы. Корреспондент Волга Ньюс также отправился на встречу. Однако страховщица не явилась, и Светлана решила все выяснить в телефонном разговоре.
"Я все отчеты передавала в "Росгосстрах", не знаю, что могло произойти, - ответила женщина. - Никакой информации дать вам не могу, так как мой компьютер арестован прокуратурой".
В последующем женщина просто не брала трубку. Поэтому Светлана обратилась с заявлением в полицию.
В ГУ МВД по Самарской области нам сообщили, что в 2017 г. уголовные дела по фактам мошенничеств, совершенных страховыми агентами, не расследовались. Между тем силовики не отрицают, что недобросовестных представителей страховых компаний хватает.
В Российском союзе автостраховщиков также пояснили, что подобные случаи - не редкость, поэтому всем автолюбителям рекомендуют при покупке полиса ОСАГО у страховых агентов тут же проверять его на официальных сайтах компаний, где они были зарегистрированы, либо на сайте РСА.
Оформляйте полис ОСАГО в официальных офисах продаж страховых организаций или у уполномоченных представителей страховых компаний. Если же вы решили обратиться к агенту, требуйте показать вам агентский договор со страховой компанией или брокером, а также доверенность на право заключения договоров ОСАГО от страховой компании или брокера.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?