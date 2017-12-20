Областные власти и Росгидромет продолжат сотрудничество

В среду, 20 декабря, врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Александр Нефедов и руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко поставили свои подписи под новым соглашением о сотрудничестве. Многолетние партнерские отношения между властями губернии и метеорологами будут продолжены.

Документ позволит обеспечить функционирование и совершенствование государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, повысить эффективность прогнозирования опасных природных явлений и создать оптимальные условия для повышения уровня защиты жителей и снижения ущерба от стихийных бедствий.

Александр Нефедов отметил, что правительство региона на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с Росгидрометом. Благодаря совместным усилиям происходит переоснащение новыми приборами и оборудованием, закупаются лабораторная техника, автоматические гидрологические комплексы, открываются новые посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.

А в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Самарской области" во время весеннего половодья делаются прогнозы подъема уровня на реках и водохранилищах губернии.

Будет продолжено сотрудничество в решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением в Самаре игр чемпионата мира по футболу.

В ходе встречи было отмечено, что 19 декабря состоялось открытие нового лабораторно-производственного корпуса старейшей метеостанции региона - Сызранской, которая ведет метеонаблюдение более 130 лет.

Максим Яковенко уже его осмотрел и увиденным остался доволен. Он также рассказал о новых проектах, которые позволят создать оптимальные условия для повышения уровня защиты жителей губернии.

"Отрадно, что в Самарской области уделяется большое внимание сотрудничеству с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - отметил Яковенко.