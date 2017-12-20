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Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" одержал победу над "Пармой-2" - 82:74

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 декабря, в очередном матче молодежной лиги "Самара-2" принимал у себя на паркете "Парму-2".

Самарцы начали матч более чем уверенно: Филиппу Стойко потребовалось всего пять секунд с момента стартового вбрасывания, чтобы порадовать болельщиков данком. Всю первую десятиминутку хозяева, атаки которых привычно разгоняла связка Гусенков - Халдеев, вели в счете, дважды добивавшись перевеса в восемь очков.

Но на стыке первого-второго периода "Самара-2" словно взяла паузу: несколько ошибок в защите, не забитые "верные" мячи - и в начале второй четверти пермяки вырвались вперед - 30:31. Впрочем, ненадолго. Включив агрессию в защите, самарцы на шесть минут перекрыли сопернику дорогу к своему кольцу, а сами раз за разом убегали в быстрые отрывы. За минуту до большого перерыва перевес достиг 10 очков - 41:31, но "проснувшиеся" гости успели забросить две трехи - и по итогам первой половины преимущество "Самары" уже не выглядело столь внушительно - 43:37.

В третьем периоде вновь оторваться на двузначную дистанцию у хозяев никак не получалось: разница составляла семь-девять очков. Только за минуту до завершения четверти Александр Кузнецов в проходе вернул разницу к отметке в "+10" - 59:49. В концовке разыгрался и Дмитрий Халдеев, вхолостую отбегавший более девяти минут за период.

Заключительную десятиминутку команда начинала при перевесе в 11 очков - 62:51 и вроде бы не собиралась останавливаться. Но пермяки вернулись в игру, к середине периода сократив отставание до шести очков - 70:64. И в этот момент какой-то невообразимый монстр-режим включил и без того неудержимый Халдеев: семь очков за минуту - в концовку самарцы входили, имея 10-очковый задел. И спокойно его удержали. 82:74 - победа "Самары-2".

В четверг, 21 декабря, команды проведут второй матч. Начало - в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.

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